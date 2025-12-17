دراسة: الخلايا الحية قد تولد الكهرباء من حركتها الذاتية

دراسة جديدة تكشف أن حركات غشاء الخلية الحية قد تولد كهرباء ذاتيًا، ما يسلط الضوء على آليات جديدة لفهم الإشارات العصبية وتطوير مواد ذكية.

طور علماء نموذجًا نظريًا جديدًا يفسر كيف يمكن للخلايا الحية أن تولد الكهرباء ذاتيًا من خلال حركتها الداخلية. يركز البحث على غشاء الخلية، وهو الطبقة الرقيقة المرنة التي تحيط بكل خلية وتتحكم في ما يدخل إليها ويخرج منها. أظهر النموذج أن الحركات الدقيقة والمستمرة لهذا الغشاء يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات كهربائية حقيقية.

قاد فريق البحث براديب شارما وزملاؤه، حيث طوروا نموذجًا رياضيًا يوضح كيف تتفاعل القوى الفيزيائية داخل الخلايا مع النشاط البيولوجي. يبرز البحث كيف يمكن لحركة الجزيئات على المستوى المجهري أن تتحول إلى إشارات كهربائية عبر الغشاء.

داخل كل خلية، تتغير البروتينات باستمرار وتتفاعل مع جزيئات أخرى وتنفذ تفاعلات كيميائية، مثل عملية تحلل جزيء ATP لإطلاق الطاقة. هذه العمليات تدفع وتسحب الغشاء، مما يجعله ينحني ويتذبذب باستمرار.

يوضح النموذج أن هذه الحركات المستمرة يمكن أن تثير ظاهرة تُعرف بالمرونة الكهربائية، حيث يؤدي انحناء الغشاء إلى توليد فرق كهربائي بين داخل الخلية وخارجها.

تشير النتائج إلى أن الفولتية الناتجة قد تصل إلى 90 مللي فولت، وهو مستوى قريب من التغيرات الكهربائية التي تحدث في الخلايا العصبية عند إرسال الإشارات.

كما أن توقيت هذه التغيرات يتوافق مع سرعة الإشارات العصبية، ما يشير إلى أن المبادئ الفيزيائية ذاتها قد تلعب دورًا في التواصل العصبي.

يمضي النموذج أبعد من ذلك، متوقعًا أن هذه الفولتية يمكن أن تدفع الأيونات للتحرك عكس اتجاه تدرجها الطبيعي، وذلك بفضل خصائص الغشاء مثل مرونته واستجابته للحقول الكهربائية. هذه الخصائص تحدد اتجاه حركة الأيونات ونوع الشحنة المنقولة.

يقترح الباحثون أن هذا الإطار النظري يمكن توسيعه ليشمل الأنسجة، ما يتيح دراسة الأنماط الكهربائية على نطاق أوسع. كما يرون أن هذه الآلية قد تفسر أساسًا فيزيائيًا للإدراك الحسي وإطلاق الإشارات العصبية، وقد تساهم في تطوير مواد ذكية مستوحاة من الأحياء تحاكي السلوك الكهربائي للأنسجة الحية.