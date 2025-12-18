علماء يعيدون توصيل دوائر الدماغ في متلازمة داون عبر استعادة جزيء مفقود

توصل باحثون إلى أن نقص جزيء بليوتروفين في الدماغ قد يساهم في اضطراب دوائر الدماغ لدى المصابين بمتلازمة داون. أظهرت التجارب على الفئران أن استعادة هذا الجزيء حسّنت من وظائف الدماغ حتى بعد اكتمال نموه، ما يفتح آفاقًا لعلاجات مستقبلية.

أظهرت دراسة جديدة أن اضطراب دوائر الدماغ في متلازمة داون قد يرتبط بنقص جزيء محدد يُدعى «بليوتروفين»، وهو ضروري لتطور الجهاز العصبي ووظائفه.

وأوضح الباحثون أن إعادة هذا الجزيء قد تدعم وظائف الدماغ لدى المصابين بمتلازمة داون وربما في أمراض عصبية أخرى، حتى في مراحل متقدمة من العمر.

أُجريت التجارب على فئران مخبرية، حيث لاحظ العلماء تحسنًا في وظائف الدماغ لدى الفئران البالغة بعد تزويدها بجزيء بليوتروفين، ما يشير إلى إمكانية التدخل بعد اكتمال نمو الدماغ، بخلاف الاستراتيجيات السابقة التي كانت تتطلب العلاج خلال الحمل.

وقالت الباحثة آشلي إن. براندبورا إن الدراسة تثبت إمكانية استهداف الخلايا النجمية في الدماغ لإعادة توصيل الدوائر العصبية في مراحل البلوغ، مما يفتح آفاقًا لعلاجات جينية أو بروتينية لتحسين جودة الحياة لدى المصابين بمتلازمة داون.

وتؤثر متلازمة داون على نحو طفل من كل 640 مولودًا في الولايات المتحدة، وتنتج عن خطأ في انقسام الخلايا، ما يؤدي إلى تأخر النمو وزيادة مخاطر مشكلات صحية مثل عيوب القلب واضطرابات الغدة الدرقية ومشكلات السمع أو البصر.

وركز فريق معهد سالك بقيادة نيكولا ج. ألين على جزيء بليوتروفين، الذي يظهر عادة بمستويات مرتفعة في مراحل حاسمة من نمو الدماغ، وله دور في بناء المشابك العصبية وتشكيل المحاور والتفرعات العصبية. لاحظ الباحثون انخفاض مستويات هذا الجزيء في متلازمة داون.

واستخدم الفريق فيروسات معدلة لنقل بليوتروفين إلى الخلايا المستهدفة دون التسبب في أمراض. وأدى تزويد الخلايا النجمية بالجزيء إلى زيادة عدد المشابك العصبية في الحُصين، وهو جزء مرتبط بالتعلم والذاكرة، كما زادت مرونة الدماغ.

وأكد الباحثون أن بليوتروفين ليس العامل الوحيد وراء اضطراب الدوائر العصبية في متلازمة داون، وأن هناك حاجة لمزيد من الدراسات. ومع ذلك، تبرز النتائج إمكانية توسيع هذا النهج ليشمل أمراضًا عصبية أخرى مثل متلازمة فراجيل إكس وربما الزهايمر.

وتواصل براندبورا أبحاثها في جامعة فيرجينيا، ونُشرت النتائج في مجلة Cell Reports. لم يعلن الفريق عن أي مصالح مالية، وتلقى الدعم من مبادرة تشان زوكربيرغ والمعاهد الوطنية للصحة.