اكتشاف آلية خفية في مستقبلات الخلايا التائية قد يوسّع فعالية العلاج المناعي للسرطان

اكتشف علماء آلية جديدة في مستقبلات الخلايا التائية قد تعزز فعالية العلاج المناعي للسرطان وتوسع نطاق المستفيدين منه، ما يمهد لتطوير علاجات ولقاحات أكثر دقة.

شهد العقد الأخير تطورًا كبيرًا في علاجات السرطان المناعية المعتمدة على الخلايا التائية، حيث تعتمد هذه العلاجات على تدريب جهاز المناعة لدى المريض للتعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها. رغم نجاحها في بعض الحالات، إلا أن فعاليتها تقتصر على أنواع محدودة من السرطان، وظلت آلية عملها الدقيقة غير مفهومة بالكامل.

كشف باحثون في جامعة روكفلر تفاصيل جديدة حول مستقبل الخلية التائية (TCR)، وهو مركب بروتيني أساسي في هذه العلاجات.

وباستخدام تقنية المجهر الإلكتروني بالتبريد (cryo-EM)، درس العلماء المستقبل في بيئة كيميائية تحاكي ظروفه الطبيعية، واكتشفوا أنه يبقى في حالة مغلقة حتى يواجه مستضدًا أو جزيئًا مشبوهًا، فيفتح بسرعة بطريقة تشبه لعبة «جاك في الصندوق». هذا الاكتشاف يناقض نتائج دراسات سابقة أظهرت أن المستقبل يكون مفتوحًا في حالته الساكنة.

وأوضح الباحثون أن إعادة بناء البيئة الطبيعية للمستقبل باستخدام أقراص نانوية سمحت لهم بملاحظة هذه الآلية الفريدة. وأكدوا أن وجود الغشاء الدهني الطبيعي ضروري للحفاظ على المستقبل في وضعه المغلق حتى يتم تنشيطه.

وتشير النتائج إلى إمكانية تطوير علاجات مناعية أكثر فعالية عبر إعادة تصميم مستقبلات الخلايا التائية وزيادة حساسيتها. كما يرى الفريق البحثي أن هذه المعرفة قد تساهم في تصميم لقاحات جديدة من خلال فهم أدق لتفاعل المستقبلات مع المستضدات.

ونُشرت الدراسة في مجلة Nature Communications، ويأمل الباحثون أن تفتح الطريق أمام تحسين علاجات السرطان وتوسيع نطاق المستفيدين منها.