دراسة: عُشر البريطانيين فوق السبعين يحملون مؤشرات دماغية شبيهة بألزهايمر

أظهرت دراسة واسعة أُجريت في المملكة المتحدة أن واحدًا من كل عشرة أشخاص تجاوزوا السبعين قد يحمل تغيرات دماغية مرتبطة بمرض ألزهايمر، ما يعني أن أكثر من مليون بريطاني قد يستوفون معايير هيئة الصحة الوطنية (NHS) للعلاج بأدوية مضادة للأميلويد، بحسب بحث نُشر في مجلة "نيتشر".

ورغم أن وجود هذه المؤشرات لا يعني تشخيصًا نهائيًا بالإصابة، إلا أن نتائج الدراسة التي شاركت فيها جامعات بريطانية ونرويجية وسويدية تمنح صورة أوضح حول مدى انتشار هذه التغيرات بين كبار السن في المجتمع، وتفتح الباب أمام فرص أوسع للتشخيص المبكر والدقيق.

وبيّن فريق البحث بقيادة البروفيسور داغ آرسلاند من "كينغز كوليدج لندن" أن استخدام اختبار دم بسيط يتيح الكشف عن وجود بروتينات مرتبطة بألزهايمر لدى الأصحاء، في خطوة وصفها بأنها "تغيّر قواعد فهم المرض".

وأشارت الدراسة إلى أن أقل من 8% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا يحملون هذا المؤشر، وترتفع النسبة إلى أكثر من ثلث من هم في السبعينيات، وتبلغ قرابة الثلثين بين من تجاوزوا التسعين.

ووفق خبراء من "بحوث ألزهايمر في المملكة المتحدة"، قد تشكّل هذه النتائج نقطة تحوّل في الكشف المبكر والعلاج مستقبلاً، رغم ارتفاع تكلفة الأدوية وصعوبة توفيرها للجميع حاليًا.

ويؤكد الباحثون أن الأرقام الجديدة تفوق بكثير تقديرات هيئة الصحة الوطنية حول المستفيدين المحتملين من العلاج، والتي توقفت عند سبعين ألف شخص فقط.

وتشير التقديرات إلى وجود ما يقارب مليون مصاب بالخرف في بريطانيا اليوم، ويُتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.4 مليون بحلول 2040، من دون احتساب من تظهر لديهم تغيرات دماغية مبكرة ولم تتطور حالتهم بعد إلى الخرف.

