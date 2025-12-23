بعد 50 عامًا من اكتشافه: علماء ينجحون في تصنيع جزيء فطري لعلاج السرطان

نجح باحثون في معهد ماساتشوستس في تصنيع جزيء فيرتيسيلين A الفطري لأول مرة بعد عقود من التحديات الكيميائية. أظهرت مشتقاته فعالية واعدة ضد أورام دماغية نادرة لدى الأطفال، مع الحاجة لمزيد من الدراسات لتأكيد إمكاناتها العلاجية.

تمكن فريق من الكيميائيين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من تصنيع جزيء فيرتيسيلين A في المختبر لأول مرة، بعد أكثر من 50 عامًا على اكتشافه في الفطريات.

ويُعرف هذا الجزيء بتعقيده البنيوي وصعوبة تصنيعه، إذ يتطلب خطوات دقيقة للسيطرة على التكوين الفراغي والروابط الكيميائية.

واجه الباحثون تحديات كبيرة في بناء الفيرتيسيلين A، خاصة بسبب وجود ذرتي أكسجين إضافيتين جعلتا الجزيء أكثر هشاشة وحساسية أثناء التفاعلات الكيميائية.

واضطر الفريق إلى إعادة ترتيب خطوات التصنيع بالكامل، بدءًا من مشتق حمض أميني يُدعى بيتا-هيدروكسي تربتوفان، مع إضافة مجموعات وظيفية بعناية لضمان صحة البنية النهائية.

وأظهرت التجارب المخبرية على خلايا سرطانية بشرية أن أحد مشتقات الفيرتيسيلين A كان فعالًا ضد نوع نادر من أورام الدماغ لدى الأطفال يُعرف باسم الورم الدبقي المنتشر في الخط المتوسط (DMG)، خاصة في الخلايا التي تنتج مستويات مرتفعة من بروتين EZHIP.

ويُعتقد أن هذه المشتقات تعزز مثيلة الحمض النووي، مما يدفع الخلايا السرطانية إلى الموت المبرمج.

وأكد الباحثون أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتقييم فعالية هذه المركبات في النماذج الحيوانية، مع الإشارة إلى أن تصنيع الفيرتيسيلين A أتاح إمكانية تطوير مشتقات جديدة قد تفتح آفاقًا علاجية واعدة لأورام الدماغ وغيرها من السرطانات.