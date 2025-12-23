دواء تجريبي جديد قد يمنع الزهايمر قبل ظهور فقدان الذاكرة

دواء NU-9 التجريبي أظهر فعالية في تقليل تجمعات الأميلويد بيتا السامة لدى الفئران، ما قد يتيح التدخل المبكر لمنع الزهايمر قبل فقدان الذاكرة...

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة نورثويسترن أن دواءً تجريبيًا يُدعى NU-9 قد يكون فعالًا في التدخل المبكر لعلاج مرض الزهايمر.

وتمكن العلماء من تحديد نوع فرعي شديد السمية من تجمعات الأميلويد بيتا، والتي يبدو أنها تساهم في التغيرات المبكرة في الدماغ، مثل ضعف الخلايا العصبية والالتهاب وتنشيط الخلايا المناعية.

وأثبت الدواء NU-9، وهو مركب جزيئي صغير، قدرته على تقليل هذا النوع السام من تجمعات الأميلويد بيتا بشكل ملحوظ، مما أدى إلى انخفاض الأضرار المرتبطة به في نموذج فأري للزهايمر.

ويأمل الباحثون أن يسهم التدخل المبكر باستخدام NU-9 في منع أو تأخير سلسلة الأحداث السامة التي تدمر الخلايا العصبية لاحقًا.

وأشارت النتائج إلى استراتيجية جديدة محتملة لاستهداف المرض في مراحله الأولى، قبل ظهور التدهور المعرفي والأعراض الأخرى.

وأوضح الباحثون أن NU-9 أظهر تأثيرًا قويًا في تقليل الالتهاب العصبي المبكر، كما قلل من تجمعات الأميلويد بيتا المرتبطة بالخلايا النجمية، وهي خلايا دماغية تلعب دورًا في حماية الخلايا العصبية وتنظيم الالتهاب.

وكشفت الدراسة أيضًا عن نوع فرعي محدد من تجمعات الأميلويد بيتا يُسمى ACU193+، يظهر مبكرًا داخل الخلايا العصبية المجهدة وعلى الخلايا النجمية، ويُعتقد أنه يثير سلسلة من الالتهابات في الدماغ قبل بدء فقدان الذاكرة.

واستهدف NU-9 هذا النوع الفرعي وقلله بشكل كبير، ما يشير إلى إمكانية فعاليته في المراحل المبكرة من المرض.

شدد الباحثون على أهمية التدخل المبكر، مشبهين ذلك باستراتيجيات الوقاية من أمراض القلب، حيث يمكن البدء بالعلاج عند ظهور مؤشرات مبكرة دون انتظار الأعراض.

ويجري حاليًا اختبار NU-9 في نماذج إضافية للزهايمر، مع خطط لمتابعة تأثيراته على الذاكرة وصحة الخلايا العصبية على المدى الطويل.