دراسة: دواء "فالاسيكلوفير" قد يفاقم التدهور المعرفي لدى مرضى ألزهايمر المبكر

حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن استخدام دواء «فالاسيكلوفير»، الشائع في علاج عدوى فيروس الهربس البسيط، قد يرتبط بتفاقم التدهور المعرفي لدى المصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة، بدل أن يحقق أي تحسن إدراكي متوقّع.

وأجريت الدراسة في معهد نيويورك الحكومي للطب النفسي ومركز جامعة كولومبيا الطبي، بمشاركة 120 مريضًا شُخّصوا بألزهايمر محتمل أو بضعف إدراكي طفيف مع مؤشرات حيوية موجبة للمرض. وجرى توزيع المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين؛ تلقت الأولى جرعة يومية مقدارها 4 غرامات من "فالاسيكلوفير"، بينما تلقت الثانية دواءً وهميًا، كما خضع الجميع لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي وقياس مؤشرات «الأميلويد» و«تاو» في بداية الدراسة ونهايتها.

وأظهرت النتائج تدهورًا معرفيًا تدريجيًا في المجموعتين على حد سواء، غير أن التراجع كان أكبر لدى المرضى الذين تناولوا «فالاسيكلوفير»، إذ سجّلوا زيادة أعلى في درجات مقياس تدهور مرض ألزهايمر مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

كما تراجعت القدرات الوظيفية اليومية لدى المشاركين في المجموعتين دون فروق ذات دلالة إحصائية، ولم تُسجّل اختلافات ملحوظة بين المجموعتين في المؤشرات الدماغية المرتبطة بالأميلويد أو تاو أو التنكس العصبي.

وخلص الباحثون إلى أن الدواء لم يُظهر فائدة معرفية لدى مرضى ألزهايمر في مرحلته المبكرة، بل ارتبط بتدهور أكبر، موصين بعدم استخدامه لهذه الفئة إلى حين توفر أدلة أوضح، مع التأكيد على أن الآليات التي قد تفسر هذا الأثر السّلبي لا تزال غير معروفة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات المتخصصة.

وأشار الفريق البحثي إلى أن المرضى الذين واصلوا تناول الدواء لمدة وصلت إلى 78 أسبوعًا أظهروا تراجعًا معرفيًا أكبر من أولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا. كما لفت إلى أن الهربس يظل عدوى فيروسية مزمنة يمكن السيطرة على أعراضها بالأدوية المضادة للفيروسات، من دون وجود علاج شافٍ نهائي حتى الآن.

