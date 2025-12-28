علماء في ستانفورد يكشفون آلية تسبب لقاحات "mRNA" لالتهاب القلب

دراسة من ستانفورد تكشف آلية نادرة تسبب لقاحات mRNA لالتهاب القلب لدى الشباب، وتحدد بروتينين مناعيين رئيسيين، مع اقتراح حلول للحد من المخاطر.

كشف باحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد عن الخطوات البيولوجية التي تفسر كيف يمكن أن تؤدي لقاحات كوفيد-19 المعتمدة على تقنية "mRNA"، في حالات نادرة، إلى التهاب عضلة القلب لدى بعض الذكور من المراهقين والشباب.

وأظهرت الدراسة أن الاستجابة المناعية تمر بمرحلتين: تنشيط نوع من الخلايا المناعية، ثم تحفيز نوع آخر، ما يؤدي إلى تفاعل التهابي قد يضر بخلايا عضلة القلب.

ورغم أن لقاحات "mRNA" أُعطيت لمليارات الأشخاص حول العالم وتتمتع بسجل أمان ممتاز، إلا أن أحد الآثار الجانبية النادرة هو التهاب عضلة القلب، الذي يظهر غالبًا خلال أيام قليلة من التطعيم، خاصة بعد الجرعة الثانية، ويكون أكثر شيوعًا بين الذكور دون سن الثلاثين.

وأوضح الدكتور جوزيف وو، مدير معهد القلب والأوعية الدموية في ستانفورد، أن معظم الحالات تكون خفيفة ومؤقتة، وتتعافى وظائف القلب بالكامل أو تبقى محفوظة. وأكد أن الإصابة بالتهاب القلب نتيجة عدوى كوفيد-19 أكثر احتمالًا بعشر مرات من الإصابة به بعد التطعيم.

حللت الدراسة عينات دم من مطعمين أصيب بعضهم بالتهاب القلب، ووجدت أن بروتينين مناعيين هما CXCL10 وIFN-gamma يلعبان دورًا رئيسيًا في حدوث الالتهاب. أظهرت التجارب أن حجب هذين البروتينين يقلل من دخول الخلايا المناعية إلى القلب ويحد من الضرر.

كما اختبر الباحثون مركب الجينستين المستخلص من الصويا، ووجدوا أنه يخفف من الضرر القلبي الناتج عن الاستجابة الالتهابية. وأشار وو إلى أن هذه النتائج قد تفتح الباب لاستراتيجيات جديدة للحد من مخاطر التهاب القلب المرتبط بلقاحات mRNA، مع الحفاظ على فعاليتها العالية في الوقاية من كوفيد-19.