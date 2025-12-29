أدمغة مصغرة تكشف إشارات دماغية واضحة للفصام والاضطراب ثنائي القطب

طور باحثون أدمغة مصغرة في المختبر لرصد الاختلافات العصبية لدى مرضى الفصام والاضطراب ثنائي القطب. أظهرت الدراسة إمكانية استخدام الإشارات الكهربائية كمؤشرات حيوية دقيقة لتشخيص هذه الاضطرابات.

نجح باحثون في تطوير أدمغة مصغرة بحجم حبة البازلاء داخل المختبر، ما أتاح لهم فرصة غير مسبوقة لرصد كيفية اختلاف سلوك الخلايا العصبية لدى مرضى الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

وتعد هذه الاضطرابات النفسية من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، إلا أن تشخيصها لا يزال صعبًا بسبب غموض أسبابها الجزيئية.

تشير النتائج إلى إمكانية تحسين دقة تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية، إذ يعتمد الأطباء حاليًا على التقييم السريري فقط، وغالبًا ما يتم اختيار الأدوية بطريقة التجربة والخطأ. وقد نُشرت الدراسة في مجلة APL Bioengineering.

أوضحت آني كاثوريا، المهندسة الطبية الحيوية في جامعة جونز هوبكنز وقائدة الدراسة، أن الفصام والاضطراب ثنائي القطب يصعب تشخيصهما لعدم وجود مؤشرات دماغية واضحة، بخلاف أمراض عصبية أخرى مثل باركنسون. وأضافت أن الأمل يكمن في إمكانية استخدام الأدمغة المصغرة مستقبلًا لتأكيد التشخيص واختبار الأدوية المناسبة لكل حالة.

اعتمد الفريق البحثي على تحويل خلايا دم و جلد من مرضى الفصام والاضطراب ثنائي القطب وأشخاص أصحاء إلى خلايا جذعية، ثم تطويرها إلى أنسجة دماغية مصغرة. واستخدم الباحثون أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النشاط الكهربائي للخلايا العصبية داخل هذه الأدمغة، بهدف رصد أنماط مرتبطة بوظائف الدماغ السليمة وغير السليمة.

أظهرت النتائج أن بعض السمات الكهربائية للأدمغة المصغرة عملت كمؤشرات حيوية للفصام والاضطراب ثنائي القطب، إذ تمكن العلماء من تحديد مصدر الأنسجة بدقة بلغت 83% اعتمادًا على هذه الإشارات فقط، وارتفعت الدقة إلى 92% عند تحفيز الأنسجة كهربائيًا.

كما لاحظ الباحثون أن الخلايا العصبية لدى المرضى أظهرت أنماطًا معقدة وفريدة من نوعها في توقيت الإشارات الكهربائية، ما أتاح تمييز كل حالة عن الأخرى. وتم وضع الأدمغة المصغرة على شرائح إلكترونية مزودة بمصفوفات أقطاب كهربائية لجمع بيانات مشابهة لاختبار تخطيط الدماغ (EEG).

احتوت الأدمغة المصغرة على أنواع متعددة من الخلايا العصبية الموجودة عادة في قشرة الدماغ الأمامية، وأنتجت مادة الميالين التي تعزز كفاءة انتقال الإشارات العصبية.

ورغم أن الدراسة شملت عينات من 12 مريضًا فقط، إلا أن الباحثين يرون أن النتائج تمهد الطريق نحو تطبيقات سريرية مهمة، مثل اختبار الأدوية النفسية على الأنسجة قبل وصفها للمرضى.

ويعمل الفريق حاليًا مع أطباء وجراحين لجمع عينات إضافية ودراسة تأثير تركيزات الأدوية المختلفة على نشاط الأدمغة المصغرة، بهدف تقليل فترة التجربة والخطأ في العلاج.