نموذج صيني جديد للتنبؤ بدرجة شيخوخة الأعضاء البشرية

طور فريق بحثي من جامعة "شيآن جياو تونغ" الصينية نموذجًا مبتكرًا لتوقع مستوى شيخوخة الأعضاء البشرية، بما في ذلك الدماغ، ما يتيح تقييمًا أدق لمعدلات التقدم في السن لكل عضو على حدة.

ويستند النموذج إلى تحليل (554) جينًا مرتبطًا بخطر الشيخوخة في الأعضاء المختلفة، أظهرت وظائفها توافقًا واضحًا مع الخصائص الفسيولوجية لتلك الأعضاء.

وتركز الدراسة على فك الشيفرة الجينية والمسارات الجزيئية الخاصة بكل عضو، خلافًا للأبحاث السابقة التي اكتفت بدراسة الشيخوخة بشكل شامل أو معزول.

ويُبرز النموذج قدرة عالية على التنبؤ بدرجة الشيخوخة لدى مجموعات سكانية متنوعة، ما يمهد الطريق لتطوير فحوصات مبكرة للفئات المعرضة للخطر، وفهم أعمق للعلاقة بين شيخوخة الأعضاء والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تحديد تأثير التدخين في تسريع شيخوخة أعضاء بعينها.

ويرى الباحثون أن النموذج يمثل خطوة مهمة نحو تطبيقات سريرية مستقبلية للوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة لدى كبار السن.

