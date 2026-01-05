دراسة: أطعمة غنية بالتريبتوفان والمغنيسيوم تعزز جودة النوم

يحذر الخبراء من تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة، وينصحون بالحصول على احتياج الجسم من المغنيسيوم والتريبتوفان من مصادر طبيعية على مدار اليوم، لتحقيق أفضل جودة للنوم والحد من مشكلات الأرق والتوتر...

تشير دراسات حديثة إلى أن تعديل النظام الغذائي وتوقيت تناول بعض الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة النوم بشكل ملحوظ. وأبرزت الأبحاث أن تناول أطعمة محددة مثل عصير الكرز الحامض والكيوي والحليب الدافئ قبل النوم قد يساعد في تسريع الاستغراق بالنوم وتحسين مدته، خاصة لاحتوائها على نسب عالية من التريبتوفان والميلاتونين، وهما عنصران أساسيان في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وتوضح الأبحاث أن الحصول على الميلاتونين من مصادر طبيعية مثل البيض، والأسماك، والمكسرات، والبذور قد يسهم أيضًا في تحسين جودة النوم، إلا أن التأثير الأكبر يرتبط بجودة النظام الغذائي ككل وليس بنوعية طعام واحدة فقط.

ويؤكد خبراء التغذية أن النظام الغذائي النباتي الغني بالحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان، والبروتينات الخالية من الدهون يساهم في تقليل الأرق وتحسين النوم، خاصة إذا كان غنيًا بالألياف ويحتوي على مصادر متنوعة للتريبتوفان.

وأظهرت دراسة حديثة في إسبانيا أن انخفاض استهلاك التريبتوفان مرتبط بزيادة مخاطر قصر النوم والإصابة بالأرق، فيما بينت دراسات أخرى أن تناول التريبتوفان مع الكربوهيدرات الغنية بالألياف (مثل الحبوب الكاملة والبقوليات) يعزز امتصاصه ويساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين.

وإلى جانب ذلك، يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل هرمون التوتر، ويوجد بكثرة في الخضراوات الورقية والمكسرات والبذور والبقوليات.

وقد أظهرت تجارب حديثة أن تناول مكملات المغنيسيوم قبل النوم حسّن من جودة النوم العميق وقلل من الأرق، خاصة إذا ترافق ذلك مع نظام غذائي متوازن وروتين نوم ثابت.

ويحذر الخبراء من تناول وجبات كبيرة قبل النوم مباشرة، وينصحون بالحصول على احتياج الجسم من المغنيسيوم والتريبتوفان من مصادر طبيعية على مدار اليوم، لتحقيق أفضل جودة للنوم والحد من مشكلات الأرق والتوتر.

