"غوغل" تسحب ملخصات الذكاء الاصطناعي من نتائج البحث بعد رصد أخطاء صحية خطيرة

سحبت شركة "غوغل" بعض ملخصات الذكاء الاصطناعي التي تظهر في مقدمة نتائج البحث، بعد تحقيق صحافي كشف عن تقديم معلومات طبية خاطئة قد تهدد صحة المستخدمين.

وتبيّن أن خدمة "AI Overviews" قدّمت بيانات غير دقيقة عن تحاليل وظائف الكبد، ما دفع خبراء الصحة لوصفها بأنها "خطيرة ومقلقة" بسبب احتمال طمأنة مرضى بأمراض خطيرة بشكل زائف.

وأوضح التحقيق أن ملخصات الذكاء الاصطناعي عرضت أرقامًا بلا سياق أو مراعاة لعوامل العمر والجنس والأصل العرقي، ما قد يدفع بعض المرضى إلى تجاهل المتابعة الطبية اللازمة.

وأقرت "غوغل" بإزالة هذه الملخصات بعد تلقيها شكاوى رسمية، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تحسين دقة الخدمات والالتزام بسياساتها الداخلية.

وحذرت جمعيات مختصة من أن المشكلة قد تتكرر مع استفسارات مشابهة، وأشارت إلى أن عرض قوائم بالأرقام دون شرح كافٍ أو تحذير من إمكانية وجود أمراض خطيرة حتى مع نتائج "طبيعية" قد يؤدي إلى نتائج صحية خطيرة.

وأكدت خبيرة من جمعية الكبد البريطانية أن الفحوص الطبية معقدة ولا يمكن اختصارها بمجرد مقارنة أرقام دون الرجوع للطبيب.

ورغم ترحيب خبراء الصحة بخطوة "غوغل"، شددوا على أن إيقاف ملخصات الذكاء الاصطناعي لمصطلحات معينة هو خطوة أولية فقط، ودعوا الشركة لتوجيه المستخدمين إلى مصادر صحية موثوقة، مؤكدين ضرورة إصلاح شامل لمنظومة المعلومات الصحية الرقمية لتجنب مخاطر المعلومات المضللة مستقبلاً.