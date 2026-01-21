أمراض عصبية من ضمنها السكتة الدماغية: ما الأعراض التي تنبهنا منها؟

أعرب الأطباء المختصون عن إهمال منتشر بين الناس؛ بخصوص أعراض قد تشير إلى إصابتهم بأمراض عصبيّة يمكن تدارك أخطارها، وحذّروا من عاقبة تجاهلها أو تأجيل علاجها.

يتجاهل كثير من الناس الأعراض التي تطرأ على صحتهم لوقت طويل، وقد ينسبونها إلى آلام في الجسم، أو إلى التقدم في العمر، وربّما يظنّون أنها سوف تزول من تلقاء نفسها، وهذا خطأ، وفق عدد من خبراء الأعصاب، والأطباء في تقرير نشرته مجلة "تايم" الأميركية.

في ما يلي عدد من الأعراض التي لا ينبغي لك تجاهلها، وما قد تشير إليه:

1- رؤية مزدوجة في عين واحدة

بعض الأسباب المحتملة لهذا العارض يشمل: جلطة دماغية، ورما في الدماغ، أو التهابا في الدماغ. يقول طبيب الأعصاب، الدكتور لويس كروز من مركز "هيرمان" الصحي، "عليك أخذ هذا العارض بأهمية بالغة، وزيارة قسم الطوارئ فورًا، هناك سوف يفحص الأطباء علامات جسمك الحيوية، ويبحثوا عن علامات جلطة دماغية محتملة، ويجروا فحوصات للعين والأعصاب، وقد يطلبون تصوير CT للرأس، أو MRI للدماغ".

2- ضعف في يد أو رجل واحدة

عند الشعور بضعف طارئ في طرف واحد من أطرافك؛ كالعرج في رجل واحدة، أو استصعاب الكتابة باليد المهيمنة؛ عليك زيارة الطبيب. فإنّ هذه الأعراض التي قد تكون في الواقع دلائل على جلطة دماغية، أو ورم في الدماغ، أو التهاب فيه، أو تصلّب في الأوعية الدموية، بحسب كروز.

3- مشاكل في النطق

وتشمل: الصعوبة في إيجاد الكلمة المرادة، والبطء في النطق، والثقل في اللسان، أو عدم القدرة على فهم ما يقوله الآخرون. جميع هذه العلامات قد تدل على جلطة دماغية، أو ضرر آخر في الدماغ، ويوصي الأطباء عند الشعور بها بزيارة الطوارئ فورًا، بحسب مدير قسم أمراض الأوعية الدموية الدماغية في "جامعة أيوا"، إينريكي ليرا.

4- صداع مفاجئ خلال جهد بدني

أسباب الصداع عديدة، وأكثرها غير ضار، إلا أنّ بعضها يستوجب تصرّفًا سريعًا، وفي حالة كان الصداع "مفاجئا وقويا، وطرأ خلال جهد بدني؛ فعليك رؤية طبيب فورا لوقاية نفسك من جلطة دماغية"، وفق ليرا.

5- الخدر في الأطراف

يدل الخدر على أنّ خللا ما أصاب الأعصاب المسؤولة عن نقل المعلومات من الجسم إلى الدماغ، والعكس. وقد يكون ذلك لإصابة الإنسان بالسكري، أو لمرض جيني، أو لأنّ جهازهم المناعي يهاجم الأعصاب، لذا فزيارة الطبيب ضرورية في هذه الحال، بحسب رئيس قسم علم الأعصاب في "جامعة راش" الأميركية، والمعالج في مجال إعادة التأهيل العصبي، الدكتور أندرو دورش.

6- التغير في الصوت

يشمل هذا التغير الخفض غير العادي في الصوت واللين فيه، ما قد يشير إلى الإصابة بمرض باركنسون.

والإبهام في الكلام؛ والذي قد يشير إلى جلطة دماغية.

والرطوبة في الفم عند الحديث بفعل اللعاب الزائد، فهذا يشير إلى ضعف في عضلة اللسان، قد يكون سببها: الإصابة بمرض باركنسون، أو بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض يؤثر في الجهاز العصبي، وفق الدكتور إينريكي ليرا.