"الهيئة الفرنسية" تنصح بحصر استخدام السجائر الإلكترونية بالمدخنين الراغبين في الإقلاع

نصحت الهيئة الفرنسية لسلامة الأغذية والبيئة والصحة المهنية بحصر استخدام السجائر الإلكترونية بالمدخنين الراغبين في الإقلاع عن التبغ، مع الحد منه قدر الإمكان.

وقد حشدت الهيئة 14 خبيرا راجعوا 2864 دراسة علمية وتقارير دولية قبل إصدار رأيهم في هذه المسألة الأربعاء.

وأوضح بونوا لابارب، رئيس وحدة تقييم منتجات التبغ في الهيئة لوكالة فرانس برس أن البحث خلص إلى أن التدخين الإلكتروني "يحمل مخاطر صحية" لأنه "ينطوي على استنشاق مواد ضارة".

وأضاف "لهذا السبب، يجب منع التدخين الإلكتروني تماما لغير المدخنين والشباب الذين ينجذبون إلى نكهات الفاكهة والمذاقات الحلوة لهذه المنتجات".

وتابع "مع ذلك، بالنسبة الى مدخني السجائر التقليدية، يمكن أن يكون التدخين الإلكتروني، إلى جانب بدائل النيكوتين الأخرى، وسيلة للإقلاع عن التدخين، ويجب التوقف عن استخدامه بعد ذلك".

ترتبط الآثار الضارة التي تم تحديدها بالاستنشاق المتكرر للمواد السامة، إذ إن هذه المواد تُطلق أثناء استخدام الجهاز (قد تُصدر السجائر الإلكترونية معادن)، وهي موجودة أصلا في السائل، مثل البروبيلين غليكول والغلسرين والمنكهات، وتتكون عند تسخين السائل.

وقال منسق المراجعة المتخصصة الصيدلي تيبو مانسوي أن الألدهيدات، من بين المواد التي تتكون أثناء التسخين، "ترتبط بأنسجة الجهاز التنفسي وتُلحق بها ضررا". وأضاف "إذا تكرر هذا الضرر مع مرور الوقت، تواجه الأنسجة صعوبة في إصلاح نفسها بشكل سليم".

كما لوحظت تغيرات في الخلايا (تلف الحمض النووي)، ما قد يساهم في تهيئة بيئة مُسرطنة.

تشمل المخاطر الأخرى التي أكدتها الدراسات العلمية آثارا ضارة على القلب والأوعية الدموية، والتي تُعتبر "محتملة" عند استخدام سائل السجائر الإلكترونية الذي يحتوي على النيكوتين، و"ممكنة" حتى بدون النيكوتين - وهي تغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم قد تؤدي إلى أمراض قلبية مزمنة.

وتشير التأثيرات التنفسية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأخيرا، بالنسبة الى الأطفال الذين تعرضوا للتدخين الإلكتروني أثناء الحمل، قد يكون لتدخين الأم الإلكتروني تأثيرات على نمو القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، بما في ذلك اضطرابات في نظم القلب وأنسجة الرئة، وعمليات التهابية.

لهذا، أوصت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل بالتوقف التام عن تدخين التبغ، تحت إشراف أخصائي رعاية صحية، مع تجنب السجائر الإلكترونية قدر الإمكان.