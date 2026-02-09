دراسة: اختبار منزلي قد يشكّل بديلًا لفحص سرطان عنق الرحم

رحّب خبراء مستقلون بالنتائج، معتبرين أنها خطوة واعدة نحو تسهيل الوصول إلى الفحص، مع التأكيد على أن الاختبار لا يزال في مرحلة البحث، وأنه يتطلب دراسات أوسع تشمل فئات أكثر تنوعًا قبل اعتماده سريريًا

قال باحثون إن اختبارًا مبتكرًا يعتمد على تحليل دم الحيض قد يوفّر وسيلة مريحة وغير جراحية ودقيقة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، ما قد يشكّل بديلاً لفحوصات المسح التقليدية التي تُجرى في العيادات.

ويعتمد الاختبار على فوطة صحية عادية مزوّدة بشريط لجمع عيّنة من الدم، قادرة على رصد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، المسؤول عن معظم حالات سرطان عنق الرحم، ويمكن استخدامه في المنزل دون الحاجة إلى تدخل طبي مباشر.

وفي الوقت الراهن، تخضع معظم النساء لفحص عنق الرحم على يد مختصين صحيين عبر أخذ عيّنة باستخدام فرشاة تُدخل إلى المهبل، إلا أن ملايين النساء لا يلبّين دعوات المشاركة في برامج الفحص الدوري.

وقارن باحثون في الصين دقة تشخيص عينات دم الحيض بعينات مأخوذة من عنق الرحم بواسطة مختصين، لرصد التغيرات الخلوية المتقدمة (CIN2 وCIN3) التي قد تستدعي العلاج. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «بي إم جيه» الطبية.

وشملت الدراسة 3,068 امرأة تتراوح أعمارهن بين عشرين وأربع وخمسين عامًا، ويتمتعن بدورات شهرية منتظمة، وجرى تجنيدهن في مقاطعة هوبي بين عامي 2021 و2025. وقدّمت كل مشاركة ثلاث عينات: عيّنة من دم الحيض باستخدام الفوطة والشريط، وعيّنة من عنق الرحم جمعها مختص، وعيّنة إضافية لمعالجتها مخبريًا.

وأظهرت النتائج أن حساسية اختبار دم الحيض في رصد التغيرات الخلوية المتقدمة بلغت 94.7%، وهي نسبة مماثلة تقريبًا لحساسية العينات المأخوذة سريريًا، التي بلغت 92.1%. ورغم أن دقة الاختبار في استبعاد الحالات السليمة كانت أقل نسبيًا، فإن احتمال خلو الشخص من المرض عند الحصول على نتيجة سلبية كان متماثلًا في الطريقتين، كما كانت معدلات الإحالة للفحوصات اللاحقة متقاربة.

وقال معدّو الدراسة إن هذه النتائج تدعم استخدام دم الحيض المجمّع عبر فوطة صحية كخيار قياسي وغير جراحي بديل أو مكمل لفحص سرطان عنق الرحم.

ورحّب خبراء مستقلون بالنتائج، معتبرين أنها خطوة واعدة نحو تسهيل الوصول إلى الفحص، مع التأكيد على أن الاختبار لا يزال في مرحلة البحث، وأنه يتطلب دراسات أوسع تشمل فئات أكثر تنوعًا قبل اعتماده سريريًا، كما أنه قد لا يكون مناسبًا لجميع النساء، مثل من بلغن سن انقطاع الطمث.

