البحث العلمي يعتبر التمارين الرياضية علاجًا أوليًا واعدًا للاكتئاب والقلق

توصلت دراسة حديثة نُشرت في "British Journal of Sports Medicine" إلى أن التمارين الرياضية الهوائية مثل الجري، السباحة أو الرقص يمكن اعتبارها علاجًا أوليًا فعالًا للحالات الخفيفة من الاكتئاب والقلق، مع فوائد أكبر عند ممارسة هذه الأنشطة ضمن مجموعات أو بإشراف متخصصين.

وحلّل الباحثون نتائج 63 مراجعة منشورة شملت ما يقرب من 80 ألف مشارك من مختلف الأعمار، بما في ذلك الشباب والأمهات الجدد، اللذين يُعدّان أكثر عرضة لمشكلات الصحة النفسية، فوجدوا أن التمارين الهوائية كانت الأكثر تأثيرًا في تخفيف أعراض الاكتئاب، بينما كانت التمارين منخفضة الشدة على مدى أسابيع قليلة مفيدة بشكل خاص في التخفيف من القلق.

وأظهرت البيانات أن المشاركة في التمارين الجماعية أو الخاضعة للإشراف أضافت فوائد إضافية، ما يشير إلى أن التفاعل الاجتماعي يلعب دورًا مهمًا في التأثير المضاد للاكتئاب.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تدعم توصية بإدراج التمارين المنتظمة ضمن استراتيجيات علاج الحالات الخفيفة من الاكتئاب والقلق، معتبرين أن فوائدها قد تضاهي أو تتفوق على بعض العلاجات التقليدية مثل العلاج النفسي أو الدواء في هذه الفئات.

مع ذلك، حذّر بعض الخبراء من استخدام التمارين كبديل للعلاجات القائمة، لا سيما في حالات الاكتئاب الشديد، مؤكدين أن التمارين ينبغي أن تُكمّل العلاجات المعتمدة مثل العلاج النفسي والأدوية عندما تكون هذه مطلوبة سريريًا.

ويُقدّر أن أكثر من مئتي شخص من كل ألف يعانون من الاكتئاب أو القلق عالميًا، وتظل هذه المشكلات في ازدياد، خصوصًا بين الشباب ومَن بعدن حديثًا من النساء.