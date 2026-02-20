"مايند" تفتح تحقيقًا بشأن الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية بعد تقرير صحافي

يأتي القرار بعد كشف تحقيق صحافي أن ملخصات "AI Overviews" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تظهر لنحو 2 مليار مستخدم شهريًا أعلى نتائج البحث في موقع "غوغل"، تضمّنت معلومات صحية خاطئة ومضلّلة...

أعلنت جمعية "مايند" للصحة النفسية في إنجلترا وويلز إطلاق تحقيق موسّع حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية، وذلك عقب تحقيق صحافي كشف عن تقديم خدمة "AI Overviews" التابعة لشركة "غوغل" نصائح طبية وُصفت بأنها "خطيرة للغاية".

وستمتد اللجنة لمدة عام، وتهدف إلى دراسة المخاطر والضوابط المطلوبة في ظل تنامي دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياة ملايين الأشخاص، ولا سيما من يعانون مشكلات نفسية.

ووفق ما أعلنته الجمعية، يُعدّ هذا التحقيق الأول من نوعه عالميًا، وسيجمع أطباء ومتخصصين في الصحة النفسية، إلى جانب أشخاص لديهم تجارب معيشة، ومقدّمي خدمات صحية، وصنّاع سياسات، وشركات تكنولوجيا، بهدف صياغة إطار أكثر أمانًا لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الدعم النفسي.

ويأتي القرار بعد كشف تحقيق صحافي أن ملخصات "AI Overviews" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تظهر لنحو 2 مليار مستخدم شهريًا أعلى نتائج البحث في موقع "غوغل"، تضمّنت معلومات صحية خاطئة ومضلّلة قد تعرّض الأشخاص لخطر الأذى.

وعقب نشر النتائج، أزالت "غوغل" الخدمة من بعض عمليات البحث الطبية، لكنها أبقتها في أخرى. وقالت المديرة التنفيذية لـ"مايند"، سارة هيوز، إن نصائح نفسية "خاطئة بشكل خطير" ما زالت تُقدَّم للجمهور، محذّرةً من أن بعض المعلومات قد تثني الأشخاص عن طلب العلاج أو تعزّز الوصم والتمييز، وفي أسوأ الحالات قد تعرّض حياتهم للخطر.

وأكدت هيوز أن للذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لتحسين حياة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات نفسية، وتوسيع الوصول إلى الدعم، وتعزيز الخدمات العامة، غير أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب تطوير التقنيات ونشرها بمسؤولية، مع وضع ضمانات تتناسب مع المخاطر.

وأشار التحقيق الصحافي إلى وجود نصائح غير دقيقة في مجالات متعددة، بينها السرطان وأمراض الكبد وصحة المرأة، إضافة إلى اضطرابات نفسية مثل الذهان واضطرابات الأكل، حيث اعتبر خبراء أن بعض الملخصات قدّمت إرشادات "خطيرة للغاية" أو قد تدفع الأفراد إلى تجنّب طلب المساعدة.

من جهتها، قالت "غوغل" إنها تستثمر بشكل كبير في تحسين جودة ملخصات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في الموضوعات الصحية، مؤكدة أن الغالبية العظمى من المعلومات المقدمة دقيقة. وأضافت أنها تعرض أرقام خطوط دعم محلية في الحالات التي ترصد فيها أن المستخدم قد يكون في ضائقة، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع التعليق على أمثلة محددة دون مراجعتها.

