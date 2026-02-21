روما: وفاة طفل بعد تلقيه قلبًا تالفًا من متبرع

حظيت القضية باهتمام واسع النطاق في إيطاليا ويعود ذلك جزئيًا إلى أخطاء واضحة حدثت أثناء العملية.

توفي طفل يبلغ من العمر عامين في إيطاليا، اليوم السبت، بسبب مضاعفات بعد تلقيه قلبًا تالفًا من متبرع.

وطبقًا للمستشفى، فقد توفي دومينيكو في العناية المركزة "نتيجة لتدهور مفاجئ ومستمر في حالته السريرية".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن والدته قولها وهي تغادر المستشفى في نابولي، باكية: لقد رحل، وأضافت أنها تعتزم إنشاء مؤسسة خيرية تخليدًا لذكرى ابنها.

وحظيت القضية باهتمام واسع النطاق في إيطاليا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أخطاء واضحة حدثت أثناء العملية.

وبعد انتظار طويل، تم العثور أخيرًا على قلب من متبرع قبل عيد الميلاد بقليل للطفل الذي ولد بعيب خلقي في القلب.

إلا أن العضو لم يتم تبريده بشكل صحيح أثناء النقل، مما تسبب في تلف شديد.

وكان فريق من الأطباء قد قرر، الأربعاء الماضي، أن عملية زرع جديدة ستكون عديمة الجدوى، مشيرين أيضًا إلى أن أعضاء أخرى، بما في ذلك الكلى، لم تعد تعمل بشكل صحيح.

وقال المستشفى إن الفريق الطبي بأكمله يقف إلى جانب الأسرة "في تلك اللحظة من الألم الشديد بكل احترام وتعاطف صادق".

وفي الساعات الأولى من الصباح، أفاد المستشفى بتدهور حالة دومينيكو الصحية بسرعة.

وكان دومينيكو قد دخل إلى المستشفى منذ شهرين تقريبا. وكان معظم الوقت في غيبوبة وكان موصولاً بجهاز دعم الحياة في انتظار قلب متبرع آخر.