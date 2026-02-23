"مخاطر بيولوجية طويلة الأمد": تعليق تجربة سريرية بريطانية حول مثبطات البلوغ

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الدراسة تعتزم إشراك نحو 226 شابًا على مدى 3 سنوات، مع توقع أن تتراوح أعمار أصغر المشاركين بين 10 و11 عامًا للفتيات و11 و12 عامًا للفتيان، قبل أن تطلب الهيئة رفع الحد الأدنى

أُوقفت تجربة سريرية في المملكة المتحدة بشأن استخدام مثبطات البلوغ للأطفال، بعد أن دعت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية "MHRA" إلى رفع الحد الأدنى لسن المشاركين إلى 14 عامًا، محذّرةً من "مخاطر بيولوجية طويلة الأمد غير محددة الكم".

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن مناقشات ستبدأ الأسبوع المقبل بين الهيئة التنظيمية والجهة الراعية للتجربة، وهي "كينغز كوليدج لندن"، لبحث المخاوف المتعلقة بسلامة المشاركين، مؤكدة أن تجربة "Pathways" لن تبدأ في استقطاب الأطفال قبل معالجة هذه القضايا.

وكانت التجربة قد أُعلنت بناءً على توصية من مراجعة "كاس" بشأن رعاية الأطفال في مسائل الهوية الجندرية، والتي خلصت إلى أن جودة الأبحاث الداعمة لفوائد هذه الأدوية للأطفال الذين يعانون اضطراب الهوية الجندرية كانت "ضعيفة".

وقالت الدكتورة هيلاري كاس، التي قادت المراجعة، إن تقريرها كشف عن "قاعدة أدلة هشة للغاية" في ما يتعلق بفوائد مثبطات البلوغ، لكنها اعتبرت أن إجراء تجربة سريرية هو السبيل الوحيد لتوضيح المسألة في ظل وجود أطباء وأسر وأطفال يؤمنون بفوائد العلاج.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة أن سلامة الأطفال والشباب تمثل "خطًا أحمر" في ما يتعلق بالتجربة، وأنها لن تمضي قدمًا إلا إذا خلصت الأدلة العلمية والسريرية إلى أنها آمنة وضرورية.

من جهتها، شددت "كينغز كوليدج لندن" على أن صحة ورفاه الشباب الذين يعانون عدم تطابق الهوية الجندرية وعائلاتهم تظل أولوية، وأنها ستواصل التعاون مع "MHRA" في مراجعة إضافية للتجربة المصممة وفق معايير علمية دقيقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الدراسة تعتزم إشراك نحو 226 شابًا على مدى 3 سنوات، مع توقع أن تتراوح أعمار أصغر المشاركين بين 10 و11 عامًا للفتيات و11 و12 عامًا للفتيان، قبل أن تطلب الهيئة رفع الحد الأدنى إلى 14 عامًا.

وجاء في رسالة "MHRA" أن وجود مخاطر محتملة و"غير محددة الكم" على المدى الطويل، في ظل عدم إثبات السلامة البيولوجية بشكل قاطع لهذه الفئة العمرية، يستدعي اعتماد نهج تدريجي يبدأ بالمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر.

وكانت هذه التجربة واحدة من دراستين أُعلنتا لدراسة تأثير مثبطات البلوغ، بعد أن أوصت مراجعة "كاس" عام 2024 بحظر استخدامها، وهو ما تبعته هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بإعلان وقف صرف هذه الأدوية للأطفال خارج الأطر البحثية.

وقال السير جوناثان مونتغمري، أستاذ قانون الرعاية الصحية في "يونيفرسيتي كوليدج لندن"، إن الرسالة الصادرة عن الهيئة التنظيمية تهدف إلى تعزيز بروتوكول الدراسة وليس إيقافها، مؤكدًا أن التركيز ينصب على السلامة، وأن تعليق التجربة يعكس عملًا تنظيميًا سليمًا يصب في مصلحة المشاركين.