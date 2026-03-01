لماذا يعتبر النباتيّون أقلّ عرضة لخمسة أنواع من السرطان؟

أشارت النتائج إلى أنّ من يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمد على الأسماك دون اللحوم سجّلوا معدلات أقل للإصابة بسرطاني الثدي والكلى، إضافة إلى انخفاض خطر سرطان القولون، فيما ارتبط استهلاك الدواجن بانخفاض خطر سرطان البروستاتا.

كشفت دراسة دولية واسعة النطاق أنّ اتّباع نظام غذائي نباتي يرتبط بانخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بخمسة أنواع من السرطان، بينها سرطانات شائعة تمثل نحو خُمس الوفيات المرتبطة بالمرض في المملكة المتحدة.

الدراسة، المنشورة في مجلة "British Journal of Cancer"، اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 1.8 مليون شخص جرى تتبعهم بمتوسط 16 عامًا، وقارنت بين أنماط غذائية مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مؤثرة مثل مؤشر كتلة الجسم والتدخين.

وأظهرت النتائج أنّ النباتيين أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 21%، وسرطان البروستاتا بنسبة 12%، وسرطان الثدي بنسبة 9%، مقارنة بآكلي اللحوم. كما تبيّن أنّ خطر الإصابة بسرطان الكلى ينخفض بنسبة 28%، وبالورم النقوي المتعدد بنسبة 31% لدى من يتبعون نظامًا نباتيًا.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة أورورا بيريز-كورناجو، التي أُنجز البحث خلال عملها في "University of Oxford"، إن النتائج تمثل مؤشرًا إيجابيًا للنباتيين، نظرًا لانتشار بعض هذه السرطانات على نطاق واسع.

في المقابل، رصد الباحثون ارتفاعًا في خطر الإصابة بسرطان المريء من نوع الخلايا الحرشفية لدى النباتيين، إذ بلغ الخطر نحو ضعفي ما هو عليه لدى آكلي اللحوم، مرجحين أن يكون ذلك مرتبطًا بنقص بعض العناصر الغذائية الأساسية، مثل فيتامينات "B".

كما أظهرت البيانات أنّ النباتيين الصرف (فيغان) يواجهون خطرًا أعلى بنسبة 40% للإصابة بسرطان القولون، وهو ما قد يرتبط بانخفاض متوسط استهلاك الكالسيوم لديهم إلى نحو 590 ملغم يوميًا، مقارنة بالتوصية البريطانية البالغة 700 ملغم، فضلًا عن انخفاض بعض المغذيات الأخرى.

وشملت الدراسة 1.64 مليون من آكلي اللحوم، و57,016 شخصًا يستهلكون الدواجن دون اللحوم الحمراء، و42,910 ممن يتناولون الأسماك دون اللحوم، و63,147 نباتيًا، و8,849 نباتيًا صرفًا. وقد موّل البحث "World Cancer Research Fund"، وتناول 17 نوعًا من السرطان، بما في ذلك سرطانات الجهاز الهضمي والرئة والجهاز التناسلي والمسالك البولية وسرطانات الدم.

ولم تجد الدراسة دليلًا على انخفاض خطر سرطان القولون لدى النباتيين مقارنة بآكلي اللحوم، وهو ما عزاه الباحثون إلى أنّ استهلاك اللحوم الحمراء والمصنّعة ضمن العيّنات المدروسة كان منخفضًا نسبيًا.

بدوره، رجّح البروفيسور تيم كي، الباحث المشارك في الدراسة وأستاذ علم الأوبئة الفخري في "University of Oxford"، أن يكون اللحم ذاته عاملًا محتملًا في زيادة بعض المخاطر، مع التأكيد على أنّ ذلك لم يُختبر مباشرة في هذا البحث.

وأشارت النتائج أيضًا إلى أنّ من يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمد على الأسماك دون اللحوم سجّلوا معدلات أقل للإصابة بسرطاني الثدي والكلى، إضافة إلى انخفاض خطر سرطان القولون، فيما ارتبط استهلاك الدواجن بانخفاض خطر سرطان البروستاتا.

من جهته، وصف البروفيسور جولز غريفين، مدير "Rowett Institute" في "University of Aberdeen"، الدراسة بالمهمة، لكنه لفت إلى غياب مقارنة مباشرة مع نظام غذائي معتدل وفق إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، الذي يوازن بين استهلاك اللحوم والأسماك ويوفّر في الوقت ذاته عناصر غذائية أساسية، معتبرًا أنّ هذا النمط قد يكون الأمثل لتقليل مخاطر السرطانات المرتبطة بالنظام الغذائي.