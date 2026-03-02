توصية أوروبية بالموافقة على أول لقاح مزدوج لكوفيد والإنفلونزا

ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية توصية الوكالة قبل إصدار قرار نهائي بشأن الترخيص بتسويق اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي، من دون تحديد جدول زمني واضح لإعلان القرار...

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، بالموافقة على لقاح مركّب بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال تطوّره شركة "موديرنا"، ليصبح أول لقاح يجمع بين الحماية من كوفيد-19 والإنفلونزا الموسمية للأشخاص بعمر 50 عامًا فأكثر.

ويأتي ذلك في وقت يتعين فيه حاليًا على الأفراد تلقي جرعتين منفصلتين للوقاية من المرضين، مع تحديث اللقاحات دوريًا لمواءمتها مع السلالات المنتشرة.

اللقاح الجديد، الذي يحمل اسم "إم كومبرياكس"، يشكّل رهانًا أساسيًا لـ"موديرنا" في مسعاها لاستعادة نمو الإيرادات، بعدما تراجع الطلب على لقاحات كوفيد-19 في السنوات التي أعقبت ذروة الجائحة. كما تعمل الشركة على تطوير لقاح إنفلونزا مستقل قائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وتعوّل "موديرنا" على الأسواق الدولية لدعم إيراداتها خلال العام الجاري، في ظل تباطؤ متوقع في السوق الأميركية، بالتزامن مع تولي روبرت إف كنيدي جونيور، المعروف بمواقفه المتحفظة تجاه اللقاحات، منصب وزير الصحة الأميركي.

وقالت الشركة إن اللقاح المركّب قد يتوافر في بعض أسواق الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2026-2027، على أن يصبح متاحًا على نطاق أوسع في 2027 مع انتهاء عقود اللقاحات الحالية داخل التكتل.

واستندت توصية وكالة الأدوية الأوروبية إلى نتائج دراسة سريرية شملت نحو 8,000 مشارك، أظهرت أن متلقي "إم كومبرياكس" طوروا مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بمن تلقوا لقاحي كوفيد-19 والإنفلونزا بشكل منفصل.

ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية توصية الوكالة قبل إصدار قرار نهائي بشأن الترخيص بتسويق اللقاح في دول الاتحاد الأوروبي، من دون تحديد جدول زمني واضح لإعلان القرار.