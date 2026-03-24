بريطانيا: تفشّي التهاب السحايا في "كينيت" قد يبلغ ذروته مع تباطؤ الإصابات

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تسجيل تباطؤ في انتشار حالات التهاب السحايا في مقاطعة "كينيت"، ما يشير إلى احتمال بلوغ التفشي ذروته.

وأفادت وكالة الأمن الصحي البريطانية بوجود 18 حالة مؤكدة و11 حالة محتملة مرتبطة بالتفشي، ليصل إجمالي الإصابات إلى 29، بينها 13 حالة من النوع "بي".

ورغم تباطؤ تسجيل الحالات الجديدة، أكدت السلطات أن الوضع لا يزال خطيرًا، إذ استدعت جميع الإصابات دخول المستشفى. كما جرى إعطاء 2360 جرعة لقاح، إلى جانب توزيع 9840 جرعة من المضادات الحيوية في إطار احتواء التفشي.

ويواصل الخبراء دراسة السلالة المسببة للمرض لمعرفة ما إذا كانت قد أصبحت أكثر قدرة على الانتشار أو إحداث المرض، باستخدام تحاليل جينية متقدمة.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن اللقاح المستخدم حاليًا يوفر حماية ضد هذه السلالة، التي تنتمي إلى مجموعة بكتيرية معروفة ومتداولة في البلاد منذ عدة سنوات.

وفي سياق متصل، أثارت وفاة مراهقة بعد يوم واحد من ظهور الأعراض صدمة، حيث دعا أفراد عائلتها إلى توسيع نطاق التطعيم ليشمل المراهقين والشباب بشكل روتيني.

ويرى مختصون أن ذروة التفشي قد تكون قد مرّت بالفعل، مع احتمال استمرار ظهور حالات ثانوية نتيجة العدوى غير المباشرة، مؤكدين أهمية المراقبة المستمرة لمنع عودة انتشار المرض.