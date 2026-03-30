مقاومة المضادات الحيوية تهدد العالم بملايين الوفيات

يحذّر خبراء الصحة من أزمة عالمية متفاقمة تتمثل في تزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ما قد يؤدي إلى وفاة عشرات الملايين خلال العقود المقبلة إذا لم تُطوَّر علاجات جديدة.

وبحسب تقديرات علمية، يُتوقع أن تسهم هذه الظاهرة في نحو 170 مليون وفاة خلال 25 عامًا، في ظل تراجع فعالية الأدوية التقليدية أمام سلالات بكتيرية أكثر تطورًا.

وتشير البيانات إلى أنّ واحدة من كل ست إصابات بكتيرية أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية، ما يزيد من صعوبة علاج الأمراض المعدية ويُعقّد جهود السيطرة عليها.

كما تتسبب البكتيريا المقاومة للأدوية حاليًا في أكثر من مليون وفاة سنويًا على مستوى العالم، مع استمرار تزايد هذا الرقم نتيجة الاستخدام المفرط وغير المنضبط للمضادات الحيوية.

ويرى مختصون أنّ الفجوة بين سرعة تطور البكتيريا وبطء تطوير أدوية جديدة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ لم تثبت فعالية سوى خمسة أدوية من أصل 90 قيد التطوير ضد أخطر مسببات الأمراض.

ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى عوامل اقتصادية، حيث تواجه شركات الأدوية صعوبات في تحقيق أرباح من المضادات الحيوية، ما أدى إلى انسحاب عدد من الشركات الكبرى من هذا المجال.

كما أن تطوير دواء جديد قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة تتجاوز مليار دولار، مقابل عائدات محدودة أو حتى خسائر مالية.

ويؤكد خبراء أنّ مواجهة هذه الأزمة تتطلب استثمارات أكبر في البحث العلمي، إلى جانب ترشيد استخدام المضادات الحيوية، للحد من تفاقم مقاومة البكتيريا وضمان فاعلية العلاجات المستقبلية.