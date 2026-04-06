دواء ضغط شائع يعزّز فعالية علاج السرطان في نتائج أولية واعدة

كشفت دراسة حديثة عن إمكانية استخدام دواء شائع لعلاج ارتفاع ضغط الدم في تعزيز فعالية علاجات السرطان، ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير استراتيجيات علاجية أكثر كفاءة.

وأظهرت نتائج الدراسة، المنشورة في آذار/مارس الماضي، أن دواء "تيلميسارتان" قد يزيد من فاعلية العلاج الموجّه "أولاباريب"، وهو من مثبطات إنزيمات إصلاح الحمض النووي في الخلايا السرطانية، ما يجعلها أكثر عرضة للتلف والموت.

وأُجريت الدراسة في مراحلها السريرية الأولية بمركز دارتموث لعلاج السرطان في الولايات المتحدة، حيث تبين أن الجمع بين الدواءين يعزز تلف الحمض النووي داخل الخلايا السرطانية، ويحفّز استجابة مناعية تسهم في مهاجمتها.

ويُستخدم "أولاباريب" في علاج عدة أنواع من السرطان، بينها سرطان المبيض والثدي والبروستاتا والبنكرياس، عبر استهداف نقاط الضعف في آليات إصلاح المادة الوراثية داخل الخلايا المصابة.

وبحسب الباحثين، فإن "تيلميسارتان"، المعروف بأمانه وتكلفته المنخفضة، يزيد من حساسية الأورام لهذا النوع من العلاجات، كما يسهم في تقليل مستويات بروتين يساعد الخلايا السرطانية على التهرب من الجهاز المناعي، ما يعزز فعالية العلاج.

كما أظهرت النتائج أن هذا المزيج الدوائي يحفّز إنتاج جزيئات مناعية تُسهم في تحسين قدرة الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

ويخضع هذا النهج حاليًا لتجارب سريرية إضافية، من بينها دراسات على مرضى سرطان البروستاتا المتقدم وسرطان المبيض المقاوم للعلاج، حيث سجلت مؤشرات أولية على استجابة ملحوظة.

ويرى مختصون أن هذه النتائج تمثل خطوة واعدة، خاصة في الحالات التي تقاوم العلاجات التقليدية، مع التأكيد على ضرورة إجراء دراسات أوسع للتحقق من الفاعلية والسلامة قبل اعتماد هذا الأسلوب على نطاق واسع.