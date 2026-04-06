مكافحة الشيخوخة والسمنة: تحقيق بريطاني في عيادات تروّج لعلاجات تجريبية غير مرخّصة

بدأت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا (MHRA) تحقيقًا بشأن عدد من العيادات التي تروّج لعلاجات تعتمد على "الببتيدات"، وسط شبهات بتقديم ادعاءات طبية غير قانونية حول فوائدها.

وجاء التحرك بعد تحقيق صحافي كشف أن عدة عيادات تعرض هذه المواد، التي تُعطى غالبًا عبر الحقن، وتسوّقها كوسائل لتحسين الصحة، مثل مكافحة الشيخوخة وتسريع التعافي من الإصابات، رغم غياب أدلة علمية كافية تثبت فعاليتها لدى البشر.

وأكدت الهيئة أن الترويج لأي مادة باعتبارها علاجًا طبيًا يضعها ضمن فئة الأدوية الخاضعة للقوانين، ما يستوجب ترخيصًا رسميًا. وأوضحت أنها ستتخذ إجراءات بحق الجهات التي تخالف هذه القواعد.

وكشف التحقيق أن بعض العيادات نشرت على مواقعها ادعاءات بشأن قدرة أنواع محددة من الببتيدات على تعزيز الوظائف الإدراكية أو دعم جهاز المناعة أو تسريع ترميم الأنسجة، قبل أن تُزال هذه الادعاءات لاحقًا عقب التواصل معها.

كما تبيّن أن عيادات أخرى تبيع هذه المواد بأسعار شهرية تصل إلى 450 جنيهًا إسترلينيًا، رغم إقرارها بأن الأدلة العلمية محدودة وتعتمد في معظمها على تجارب مخبرية أو على الحيوانات، وليس على دراسات سريرية واسعة على البشر.

وخلال استشارة سرية، أقر أحد الأطباء بغياب تجارب سريرية طويلة الأمد، لكنه أوصى باستخدام بعض الببتيدات لتحسين التعافي البدني وتقليل الإرهاق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مخاطر محتملة، خاصة لدى المدخنين أو من لديهم تاريخ عائلي مع السرطان.

وتُعرَّف الببتيدات بأنها سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، بعضها موجود طبيعيًا في الجسم، مثل هرمون الإنسولين. غير أن استخدام نسخ صناعية منها لأغراض علاجية شهد انتشارًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

وبينما توجد أدوية مرخّصة تعتمد على ببتيدات اصطناعية لعلاج السمنة، مثل تلك التي تحتوي على "سيماغلوتيد" و"تيرزيباتيد"، فإن العديد من المنتجات الأخرى المتداولة لا تزال في مرحلة تجريبية ولم تخضع لإجراءات تقييم صارمة.

وشددت الهيئة على أنها تقيّم هذه المنتجات بشكل فردي، مع الأخذ في الاعتبار طريقة استخدامها وتأثيرها المزعوم، مؤكدة أنها تتجاهل محاولات تسويقها تحت مسمى "لأغراض البحث فقط" إذا تبيّن أنها موجهة للاستخدام البشري دون ترخيص.

ويأتي هذا التحقيق في ظل تزايد إقبال الأفراد في بريطانيا على هذه العلاجات عبر قنوات غير منظمة، ما يثير مخاوف بشأن السلامة وجودة المنتجات وغياب الرقابة الطبية.