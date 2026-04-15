"أويكلي": إدارة الغذاء والدواء توافق على علاج جديد للسكّري من النوع الثاني

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الموافقة على دواء جديد لعلاج السكري من النوع الثاني يحمل اسم "أويكلي" (Awiqli)، وهو إنسولين طويل المفعول يُحقن مرة واحدة أسبوعيًا بدلًا من الجرعات اليومية المعتادة.

ويعتمد الدواء على إطلاق تدريجي للإنسولين داخل الجسم، ما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم على مدار الأسبوع، الأمر الذي قد يسهم في تسهيل التزام المرضى بالعلاج وتقليل الأعباء اليومية المرتبطة به.

وجاء اعتماد هذا العلاج بعد نتائج دراسات سريرية واسعة شملت آلاف المرضى، أظهرت قدرته على خفض مستوى السكر التراكمي (A1C)، سواء استُخدم بمفرده أو إلى جانب أدوية أخرى.

ورغم فعاليته، يحذر مختصون من آثار جانبية محتملة، أبرزها انخفاض سكر الدم، إضافة إلى تفاعلات موضعية في مكان الحقن وزيادة الوزن، مع احتمال حدوث مضاعفات نادرة مثل الحساسية الشديدة أو تأثيرات قلبية في بعض الحالات.

ويؤكد الأطباء ضرورة الالتزام الصارم بتعليمات الاستخدام والمتابعة الدورية لمستويات السكر، نظرًا لطبيعة الدواء طويلة المفعول التي تجعل تعديل الجرعات أكثر حساسية مقارنة بالأنظمة اليومية.

ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تبسيط إدارة مرض السكري، مع الحفاظ على الحاجة إلى إشراف طبي مستمر لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية.