الولايات المتحدة توافق على علاج جيني مبتكر للصمم الوراثي

سيُتاح العلاج راهنًا للأطفال والبالغين الذين يعانون من صمم شديد مرتبط بطفرات جينية معينة في جين OTOF، المسؤول عن بروتين ينقل الإشارات السمعية من الأذن الداخلية إلى الدماغ...

أعلنت السلطات الصحية الأميركية الخميس أنها أجازت بيع علاج جيني هو الأول من نوعه لنوع من الصمم الوراثي، في إنجاز يمهد الطريق لعلاجات أخرى تستهدف هذه المشاكل السمعية.

ويثير تطوير علاجات جينية موجهة آمالا كبيرة. ففي الولايات المتحدة، يولد طفلان إلى ثلاثة أطفال من كل ألف طفل وهم يعانون قصورا في السمع، فيما تشير التقديرات إلى أنّ نصف حالات الصمم المبكر سببها وراثي.

ويستهدف علاج "أوتارميني" الجديد الذي ابتكرته شركة "ريجينيرون" الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، نوعا نادرًا من الصمم يصيب نحو 50 مولودًا جديدًا سنويا في الولايات المتحدة.

وسيُتاح العلاج راهنًا للأطفال والبالغين الذين يعانون من صمم شديد مرتبط بطفرات جينية معينة في جين OTOF، المسؤول عن بروتين ينقل الإشارات السمعية من الأذن الداخلية إلى الدماغ.

ومع أنّ العلاجات الجينية مكلفة جدًا لا سيما في الولايات المتحدة حيث تصل تكاليفها إلى ملايين الدولارات للمريض الواحد، إلا أن "ريجينيرون" أعلنت عزمها تقديم هذا العلاج مجانا للمرضى الأميركيين الذين يستوفون الشروط.

ويُعطى هذا العلاج عن طريق حقنة واحدة في الأذن على يد جرّاح.