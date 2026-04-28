منظمة العمل الدولية: المخاطر النفسية والاجتماعية تسبّب وفاة 840 ألف إنسان سنويًّا في العالم

يلفت التقرير إلى وجود 5 عوامل سلبية في بيئات العامل تُسهم في مفاقمة الأخطار الصحية لدى العاملين والعاملات، فما هي هذه العوامل؟

حذّرت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث من أنّ المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل، من الإجهاد والمضايقة وأيام العمل الطويلة، تتسبّب في مقتل 840 ألف شخص سنويًّا في أنحاء العالم.

ونُشر هذا التقرير، بشأن الصحة النفسية في بيئة العمل، قبل اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يوافق الثلاثاء.

وبحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، التي تستند إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، فإنّ عوامل الخطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعمل تؤدي إلى "حوالى 840 ألف وفاة سنويًّا، تُعزى إلى أمراض القلب والأوعية الدموية أو إلى اضطرابات عقلية".

ومع الإشارة إلى أنّ أصول هذه الأمراض غالبًا ما تكون متعددة العوامل، لفت التقرير إلى أنّ العديد من الدراسات الطوليّة "تسلّط الضوء على روابط متّسقة بين التعرّضات النفسية والاجتماعية السلبية في العمل... والصحة العقلية والقلبية الوعائية".

ويحدّد التقرير 5 عوامل خطر نفسية واجتماعية رئيسة مرتبطة بالعمل، وهي الإجهاد، وساعات العمل الطويلة، والتعرّض لمضايقات، وعدم التوازن بين الجهد والمكافأة، وانعدام الأمن الوظيفي.

ويوصي التقرير بتعزيز البحث لتوفير "بيانات منتظمة ومتناسقة وقابلة للمقارنة على الصعيد العالمي"، وتقييم أكثر دقة للسياسات لنشر الأساليب الفعالة.

كما يوصي بتحسين التعاون بين السلطات المسؤولة عن صحة السلامة المهنية، ومؤسسات الصحة العامة، والشركاء الاجتماعيين لتحسين الوقاية، وفي مكان العمل، لتحسين مراعاة المخاطر النفسية والاجتماعية من جانب المديرين، بالتعاون مع العمال.

كما يتطرق التقرير إلى الكلفة الاقتصادية السنويّة لأمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات العقلية المرتبطة بالمخاطر النفسية والاجتماعية، التي تقدر بنحو "1.37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".