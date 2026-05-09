دراسة: الإناث أكثر عرضة من الناحية الوراثيّة للإصابة بأمراض المناعة الذاتيّة

بيّنت الدراسة أنّ النشاط الجيني لدى الإناث يميل إلى تعزيز المسارات الالتهابيّة، ورفع مستويات بعض الخلايا المناعيّة المرتبطة بإنتاج الأجسام المضادة، ما يمنح النساء قدرة أكبر على مقاومة العدوى الفيروسيّة، لكنّه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتيّة.

تشير أبحاث حديثة إلى أنّ النساء لديهنّ استعداد وراثيّ أكبر للإصابة بأمراض المناعة الذاتيّة مقارنة بالرجال، وهو ما أصبح يمكن تفسيره بفضل اكتشاف فروق بيولوجيّة دقيقة ​بين الجنسَين في عمل الجهاز المناعيّ.

وذكر الباحثون في الدوريّة الأميركيّة لعلم الوراثة البشريّة، "ذا ‌أميركان جورنال أوف هيومان جنيتكس"، أنّ أكثر من ألف مفتاح جينيّ تعمل بطريقة مختلفة في الخلايا المناعيّة لدى الإناث والذكور، ما يؤدّي إلى زيادة نشاط مسارات مسبّبة للالتهاب لدى الإناث.

وفي أمراض المناعة الذاتيّة، ​مثل الذئبة والتصلّب المتعدّد والتهاب المفاصل الروماتويديّ، يهاجم الجهاز المناعيّ عن طريق الخطأ ​خلايا الجسم السليمة، ما يؤدّي إلى التهاب مزمن، وتلف في الأنسجة، وضعف ⁠في المفاصل والجلد والأعضاء.

وحلّل الباحثون أكثر من 1.25 مليون خليّة مناعيّة في ​دم ما يقرب من ألف شخص معافى في أستراليا، ورصدوا اختلافات جينيّة مرتبطة بالجنس لم ترصدها دراسات سابقة، وذلك باستخدام تقنيّة تحليل كلّ خليّة على حدة.

وحدّد الباحثون دراستهم لمفاتيح جينيّة تنشط في أحد الجنسَين دون الآخر، وتعمل على التحكّم في قوّة تنشيط الجين أو تثبيطه.

وخلصوا إلى أنّ النشاط ​الجينيّ لدى الإناث يميل بشدّة نحو المسارات الالتهابيّة، مع ارتفاع مستويات الخلايا المناعيّة المعروفة بالخلايا البائيّة، وهي ‌خلايا ⁠مناعيّة تُنتج الأجسام المضادة، والخلايا التائيّة، وهي خلايا مناعيّة مسؤولة عن كبح فرط الاستجابة المناعيّة.

أمّا لدى الذكور فيركّز النشاط الجينيّ أكثر على وظائف الصيانة الخلويّة الأساسيّة، وبناء البروتينات، مع ارتفاع نسب الخلايا الوحيدة (مونوسيتس)، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء أحاديّة النواة، تشكّل خط الدفاع الأول ​في الاستجابة المناعيّة.

وقالت الدكتورة ​سارة بالوز، المشاركة ⁠في إجراء الدراسة من جامعة "نيو ساوث ويلز"، في بيان "بالرغم من أنّ هذا النمط المناعيّ عالي التفاعل يمنح الإناث ميزة في مكافحة العدوى ​الفيروسيّة، فإنّه ينطوي على ثمن من الناحية البيولوجيّة، وهو استعداد أكبر ​للإصابة بأمراض ⁠المناعة الذاتيّة".

وأضافت أنّ الخلايا المناعيّة لدى الذكور أقلّ استعدادًا للالتهاب، ما يجعل الرجال عمومًا أكثر عرضة للعدوى.

وقالت الدكتورة سيهان يازار، من معهد "غارفان" للأبحاث الطبيّة، التي قادت فريق الدراسة، في ⁠بيان "تُظهر ​نتائجنا ضرورة دراسة الجهاز المناعيّ مع وضع جنس المريض ​في الاعتبار".

وأضافت قائلة "بالرغم من معرفتنا باختلاف الجهاز المناعيّ بين الرجال والنساء، لا تزال العديد من الدراسات تتجاهل هذه الاختلافات، ما يحدّ ​من فهمنا للأمراض، وبالتالي يؤثر على خيارات العلاج".