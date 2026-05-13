إصابة جديدة بـ"هانتا" في إسبانيا وتحذيرات من حالات إضافية

ينتقل فيروس "هانتا" عادة من القوارض المصابة إلى البشر عبر البول أو اللعاب أو الفضلات، فيما تُعد سلالة "فيروس الأنديز" الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر...

أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "هانتا" بين ركاب السفينة السياحية "هونديوس"، في وقت حذّرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور إصابات أخرى خلال الأسابيع المقبلة بسبب فترة حضانة الفيروس الطويلة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية إن المصاب، وهو مواطن إسباني جرى إجلاؤه من السفينة، يخضع للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في مدريد، إلى جانب 13 شخصًا آخرين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية حتى الآن.

وتأتي التطورات بعد انتهاء عمليات إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم من السفينة، التي توجهت إلى هولندا لإجراء عمليات تعقيم وتنظيف شاملة عقب تفشي الفيروس على متنها.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ارتفاع عدد الحالات المرتبطة بالتفشي إلى 11 حالة، بينها ثلاث وفيات، موضحًا أن تسع إصابات تأكدت مخبريًا، بينما لا تزال حالتان قيد التقييم.

وأكد غيبريسوس أن جميع المصابين يخضعون للعزل والمراقبة الطبية، مشيرًا إلى أن خطر انتشار الفيروس عالميًا لا يزال منخفضًا، رغم احتمال تسجيل إصابات إضافية في الدول التي استقبلت الركاب المُجلين.

ودعت المنظمة الدول المعنية إلى مواصلة المراقبة الصحية للركاب حتى 21 حزيران/يونيو المقبل، مع متابعة يومية لرصد أي أعراض متأخرة.

وبحسب تقديرات أولية، يُعتقد أن مصدر العدوى يعود إلى زوجين هولنديين أُصيبا بالفيروس خلال رحلة سابقة في أميركا الجنوبية، قبل صعودهما إلى السفينة، حيث ظهرت عليهما الأعراض لاحقًا وتوفيا بعد ذلك.

وأثارت الحادثة مقارنات مع بدايات جائحة كوفيد-19، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على أن التفشي الحالي محدود وتحت السيطرة، ولا يشبه من حيث النطاق أو مستوى الانتشار ما حدث عام 2020.

وينتقل فيروس "هانتا" عادة من القوارض المصابة إلى البشر عبر البول أو اللعاب أو الفضلات، فيما تُعد سلالة "فيروس الأنديز" الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر.