مخاوف متصاعدة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير فيروسات قاتلة

يتزايد الجدل العالمي بشأن المخاطر المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من استخدامها في تطوير أمراض وفيروسات قد يصعب على البشر التصدي لها بالوسائل التقليدية.

وذكرت مجلة "نيتشر" البريطانية أن التطورات المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي رفعت مستوى القلق داخل الأوساط العلمية، خصوصًا بعد نجاح أنظمة متقدمة في تحليل البنى الحيوية والتنبؤ بتركيبات البروتينات، وهو ما فتح الباب أمام استخدامات بيولوجية معقدة قد تحمل مخاطر أمنية وصحية واسعة.

وأشار التقرير إلى أن فريقًا علميًا صينيًا أعلن عام 2024 تطوير أداة ذكاء اصطناعي قادرة على تصميم "السموم المخروطية"، وهي مركبات تنتجها رخويات بحرية ويُعرف بعضها بقدرته الفائقة على مهاجمة الجهاز العصبي دون وجود ترياق فعال لها. وأثار الإعلان ردود فعل واسعة، إذ اعتبر مسؤول أميركي بارز أن هذه التقنية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن البيولوجي العالمي.

ورغم أن خبراء يرون أن تصنيع هذه السموم يحتاج إلى مختبرات متطورة وتجهيزات مكلفة، فإن مجرد قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في تصميمها أثار مخاوف من استغلالها مستقبلًا في إنتاج أسلحة بيولوجية.

ويحذر باحثون في الأمن البيولوجي من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير عوامل ممرِضة داخل مختبرات صغيرة أو من قبل جهات تمتلك موارد تقنية متقدمة، فيما يرى مختصون آخرون أن النماذج الحالية أصبحت قادرة على التنبؤ بتحورات الفيروسات وإنتاج نسخ أشد خطورة منها.

وفي سياق متصل، كشفت "نيتشر" في تقرير منفصل خلال أيلول/سبتمبر 2025 عن نجاح علماء في بناء فيروس بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بعدما ساهمت النماذج الحاسوبية في تصميم تركيبه الجيني. وبيّنت التجارب أن نسبة محدودة من هذه الفيروسات تمكنت من إصابة بكتيريا "إي كولاي" داخل المختبر.

ودفعت هذه التطورات أكثر من 100 عالم من جامعات ومراكز بحثية دولية، بينها جونز هوبكنز وأكسفورد وستانفورد، إلى المطالبة بفرض قيود على الأبحاث البيولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقييد وصول النماذج إلى قواعد بيانات الأمراض المعدية، خشية استخدامها في تطوير فيروسات قاتلة.

في المقابل، يدعو بعض الباحثين إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي دفاعية تكون قادرة على اكتشاف التهديدات البيولوجية مبكرًا وإنتاج وسائل مواجهة سريعة، إلا أن الجدل ما زال قائمًا بشأن قدرة القوانين الحالية على مواكبة التطور المتسارع لهذه التقنيات.