هل يساعد الاستحمام بالماء البارد في خسارة الوزن فعلًا؟

بعد ستة أسابيع، فقد المشاركون الذين استخدموا سترات التبريد نحو 0.9 كيلوغرام، معظمها من الدهون، بينما لم يسجل أفراد المجموعة الأخرى أي خسارة في الوزن، بل اكتسبوا نحو 0.6 كيلوغرام في المتوسط...

أظهرت دراسة حديثة أن التعرّض المنتظم لدرجات حرارة منخفضة، عبر ارتداء سترات تبريد أو أخذ حمّامات باردة يومية، قد يساهم في خسارة الوزن وتحفيز الجسم على حرق الدهون.

وشملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة نوتنغهام البريطانية والمركز الطبي لجامعة لايدن الهولندية، 47 شخصًا يعانون زيادة الوزن أو السمنة. وطُلب من نصف المشاركين ارتداء سترة تبريد وحزام خصر مبرد لمدة ساعتين صباحًا يوميًا، مع مواصلة أنشطتهم المعتادة.

واحتوت السترات على عبوات هلامية جرى تبريدها مسبقًا في المجمد، وحافظت على حرارة بلغت 15 درجة مئوية، فيما ارتداها المشاركون فوق قمصان خفيفة.

وبعد ستة أسابيع، فقد المشاركون الذين استخدموا سترات التبريد نحو 0.9 كيلوغرام، معظمها من الدهون، بينما لم يسجل أفراد المجموعة الأخرى أي خسارة في الوزن، بل اكتسبوا نحو 0.6 كيلوغرام في المتوسط.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة مارييت بون، إن النتائج تُعد من أوائل الأدلة التي تبحث تأثير التعرّض المطوّل للبرد لدى أشخاص يعانون زيادة الوزن أو السمنة، مضيفةً أن استخدام وسائل تبريد منزلية قد يشكل إضافة بسيطة ومنخفضة الكلفة إلى أساليب خسارة الوزن التقليدية، مثل التغذية الصحية والنشاط البدني.

وقدّمت نتائج الدراسة خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة المنعقد في إسطنبول، حيث خلص الباحثون إلى أن البرودة قد ترفع معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم.

من جهتها، أوضحت الباحثة المشاركة هيلين بادج أن التعرّض اليومي للبرد ينشط ما يُعرف بـ"الدهون البنية"، وهي نوع من الدهون يستخدم مخزون الدهون لإنتاج الحرارة، مشيرةً إلى أن ذلك قد ينعكس إيجابًا على مستويات الدهون والسكر والالتهابات في الجسم، بما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويواصل الباحثون دراسة تأثير وسائل أخرى للتعرّض المنتظم للبرد، بينها الحمّامات الباردة والسباحة في المياه الباردة، لمعرفة مدى قدرتها على تقليل السمنة والالتهابات.

وفي دراسة منفصلة تُجرى حاليًا في هولندا، يتابع الباحثون تأثير الحمّامات الباردة اليومية على 34 امرأة، إذ سيُطلب من نصف المشاركات الاستحمام بالماء البارد لمدة 90 ثانية كل صباح.

وحذّر الباحثون من أن السباحة في المياه الباردة قد لا تكون قابلة للمقارنة مباشرة مع وسائل التبريد الأخرى، بسبب تأثيرات إضافية يتعرض لها الجسم، مثل الصدمة الناتجة عن الغطس المفاجئ في المياه الباردة.