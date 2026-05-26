إسبانيا تسجل إصابة بفيروس هانتا بين ركاب سفينة خاضعين للحجر

ينتقل فيروس هانتا عادة عبر ملامسة بول أو لعاب أو فضلات القوارض المصابة، ويُعد متوطنًا في الأرجنتين، حيث انطلقت الرحلة البحرية...

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس هانتا لأحد الركاب الإسبان الذين خضعوا للحجر الصحي بعد وصولهم من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس"، التي شهدت وفاة ثلاثة أشخاص خلال رحلتها الأخيرة.

وقالت الوزارة إن المصاب نُقل إلى وحدة عزل متخصصة في مستشفى غوميز أوليا في مدريد، مؤكدة أن الحالة لا تستدعي رفع مستوى التأهب الصحي أو تعديل الإجراءات الوقائية المعتمدة حاليًا.

وتُعد هذه ثاني إصابة مؤكدة بفيروس هانتا تُسجل في إسبانيا.

وكانت السفينة قد أبحرت من مدينة أوشوايا الأرجنتينية باتجاه الرأس الأخضر، قبل أن تتحول إلى محور اهتمام دولي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة ثلاثة ركاب على متنها، مع تأكيد إصابة اثنين منهم بفيروس هانتا، فيما يُشتبه بأن الوفاة الثالثة مرتبطة بالفيروس نفسه.

وجرى إنزال الركاب في جزيرة تينيريفي التابعة لأرخبيل الكناري الإسباني، قبل نقلهم جوًا إلى بلدانهم.

وأخضعت السلطات الصحية الإسبانية 14 مواطنًا كانوا على متن السفينة للحجر الصحي فور وصولهم إلى مدريد.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة المرتبطة بالحادثة إلى تسع حالات، بينها إصابتان في إسبانيا، إضافة إلى حالة مشتبه بها وثلاث وفيات.

ويحمل المصابون سلالة "هانتا الأنديز"، وهي السلالة الوحيدة المعروفة بقدرتها على الانتقال بين البشر.

وينتقل فيروس هانتا عادة عبر ملامسة بول أو لعاب أو فضلات القوارض المصابة، ويُعد متوطنًا في الأرجنتين، حيث انطلقت الرحلة البحرية.