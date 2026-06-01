التدخين يهدد 1.2 مليار شخص ويقتل أكثر من 7 ملايين سنويًا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تفاقم أزمة التدخين عالميًا، مؤكدة أن عدد متعاطي منتجات التبغ بلغ نحو 1.2 مليار شخص حول العالم، يعيش 80% منهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وقالت المنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يوافق 31 أيار/مايو، إن نحو 40 مليون طفل يستخدمون منتجات التبغ والنيكوتين، بينهم 15 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا يتعاطون السجائر الإلكترونية.

ورفعت المنظمة هذا العام شعار "فضح زيف المغريات – مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين"، محذّرة من أساليب شركات التبغ في تصميم منتجات أكثر جاذبية للشباب والمراهقين بهدف زيادة معدلات الإدمان وتحقيق أرباح أكبر.

وأكدت المنظمة أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا، بينهم 1.6 مليون من غير المدخنين نتيجة التعرض للتدخين السلبي.

كما قدّرت الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالتبغ بنحو 1.4 تريليون دولار سنويًا، تشمل تكاليف الرعاية الصحية وخسائر الإنتاجية، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح استشاري الطب الوقائي والصحة العامة شريف حتة أن التدخين ينتشر بشكل واسع بين المراهقين والشباب نتيجة الضغوط الاجتماعية والرغبة في تقليد الكبار، إضافة إلى تأثير الحملات الدعائية المكثفة لشركات التبغ.

وأشار إلى أن دخان السجائر يحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية، بينها ما لا يقل عن 69 مادة مسببة للسرطان، ما يجعل التدخين أحد أبرز أسباب الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي وأنواع متعددة من السرطان.

وحذّر من الاعتقاد بأن الشيشة أو السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين التقليدي، مؤكدًا أن جميع منتجات التبغ والنيكوتين تحمل مخاطر صحية خطيرة، خصوصًا مع الاستخدام المتكرر.

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى تشديد القيود على التبغ، بما يشمل حظر المنتجات المنكهة والإعلانات الترويجية، وتوسيع نطاق الأماكن الخالية من التدخين.

كما أوصت المدخنين الراغبين في الإقلاع باللجوء إلى العلاج السلوكي، وممارسة الرياضة، والابتعاد التدريجي عن العادات المرتبطة بالتدخين.