الصحة العالمية: 5 مصابين بفيروس إيبولا تماثلوا للشفاء والأمل موجود

قالت وزارة الصحة العالمية إن 5 أشخاص شُخّصوا بالفيروس قد تماثلوا للشفاء، وأن الأمل ما زال موجودا لازدياد أعداد الناجين من الفيروس الذي أودى بحياة 42 إنسانا حتى الآن.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأحد أن 4 ممرضات كن يتلقين العلاج من الإصابة بالسلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا غادرن مستشفى في بونيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد شفائهن من المرض، إلى جانب عامل مختبر شفي كذلك.

ومن المتوقع حدوث المزيد من حالات التعافي، ‌خاصة عندما يجري تشخيص المرضى مبكرا ويتمكنوا من الحصول على الرعاية، ومع تكثيف الاستجابة لتفشي المرض.

وذكرت المنظمة أن عامل مختبر تعافى أيضا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 5. ومع ذلك، يجري التحقق من حالات مشكوك بها في البرازيل وإيطاليا مرتبطة بالسفر إلى الدول المتضررة.

ووفقا ⁠لبيانات من وزارة الاتصالات، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 282 حالة، منها 42 حالة وفاة، بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض الناجم عن سلالة "بونديبوجيو" النادرة من الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، رغم أنه لا يستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على أنه رغم ‌عدم ⁠وجود لقاح أو علاج معتمد حاليا للمرض الذي تسببه السلالة "بونديبوجيو" من الفيروس، "فإن الأمر لا يخلو من الأمل"، إذ يمكن النجاة منه مع توفر رعاية طبية جيدة، وذلك خلال زيارته يوم السبت إلى بونيا، عاصمة إقليم إيتوري بشرق الكونغو.

وفي البرازيل، ثبتت إصابة رجل مشكوك في إصابته بفيروس إيبولا في ساو باولو بالتهاب السحايا، وأفادت السلطات البرازيلية أمس الأحد بظهور حالة ⁠أخرى مشكوك فيها في ريو دي جانيرو، وثبتت إصابتها بالملاريا. وقالت السلطات إن التشخيص في الحالتين لا يستبعد احتمال الإصابة بفيروس إيبولا.

وفي حالة ساو باولو، ظهرت أعراض الحمى على رجل من جمهورية الكونغو ⁠الديمقراطية بعد زيارته مؤخرا للبلد الإفريقي، أما المريض الآخر في ريو فكان قد سافر مؤخرا إلى أوغندا.

وفي إيطاليا، فعّلت السلطات بروتوكولات التعامل مع إصابة مشكوك فيها بإيبولا في كالياري عاصمة ⁠سردينيا، لرجل عاد جوا من الكونغو يوم السبت مصابا ببعض الأعراض، لكنّ وزارة الصحة قالت في وقت مبكر اليوم الإثنين إن نتيجة فحصه جاءت سلبية،

وقالت الوزارة "نؤكد أن خطر (إيبولا) في إيطاليا لا يزال منخفضا للغاية".