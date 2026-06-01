عقار جديد يضاعف متوسط البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان البنكرياس المتقدم

أظهرت نتائج تجربة سريرية جديدة أن عقارًا فمويًا يُدعى "داراكسونراسيب" قد يضاعف متوسط مدة بقاء مرضى سرطان البنكرياس المتقدم على قيد الحياة، في ما وصفه خبراء بأنه من أبرز الاختراقات العلاجية في هذا النوع من السرطان منذ عقود.

وشملت الدراسة نحو 500 مريض مصابين بسرطان البنكرياس المنتشر، وأظهرت أن المرضى الذين تلقوا العقار الجديد عاشوا بمعدل 13.2 شهرًا، مقارنة بما بين 6.6 و6.7 أشهر لدى المرضى الذين خضعوا للعلاج الكيميائي التقليدي، مع آثار جانبية أقل.

وجرى عرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO) في مدينة شيكاغو الأميركية.

ويستهدف العقار بروتين "كراس" (KRAS)، الذي يُعد من أبرز المحركات الجينية لنمو سرطان البنكرياس، إذ توجد طفرات مرتبطة به لدى أكثر من 90% من المصابين بالنوع الأكثر شيوعًا من المرض.

ويعمل "داراكسونراسيب" عبر تعطيل نشاط هذا البروتين ومنع الخلايا السرطانية من الاستمرار في النمو والانقسام، بغض النظر عن نوع الطفرة الجينية المرتبطة به.

وقالت الدكتورة راشنا شروف، المتخصصة في أورام الجهاز الهضمي بجامعة أريزونا، إن نتائج الدراسة "تغيّر قواعد اللعبة"، مؤكدة أن معدلات البقاء التي سجلها العقار غير مسبوقة في سرطان البنكرياس.

وأضافت أن استهداف بروتين "كراس" كان يُنظر إليه لسنوات طويلة باعتباره هدفًا بالغ الصعوبة، لكن النتائج الحالية تثبت إمكانية تطوير علاجات فعالة لهذا النوع من السرطان.

من جهتها، وصفت كبيرة المسؤولين الطبيين في الجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري، جولي غرالو، الدراسة بأنها "اختراق حقيقي"، معتبرة أنها تمثل تحولًا كبيرًا في مسار علاج المرض.

كما رحبت مؤسسات معنية بسرطان البنكرياس بالنتائج، معتبرة أنها تمنح المرضى وعائلاتهم أملًا جديدًا، خصوصًا في ظل محدودية الخيارات العلاجية الحالية وارتفاع معدلات الوفاة المرتبطة بالمرض.

وأشار خبراء إلى أن نجاح استهداف جينات "راس" قد يفتح الباب أمام تطوير علاجات مشابهة لأنواع أخرى من السرطان، بينها سرطان الرئة والقولون.