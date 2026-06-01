"أميفانتاماب": حقنة جديدة تقضي بالكامل على أورام سرطانية لدى بعض المرضى

أظهرت نتائج تجربة سريرية دولية أن حقنة علاجية جديدة تُدعى "أميفانتاماب" نجحت في تقليص أورام سرطانية أو القضاء عليها بالكامل لدى عدد من المرضى الذين لم تعد العلاجات التقليدية فعالة معهم.

وشملت الدراسة 102 مريضًا بسرطان الرأس والعنق المتقدم، وهو من أكثر أنواع السرطان انتشارًا عالميًا، بعدما فشل العلاج الكيميائي والعلاج المناعي في الحد من تطور المرض لديهم.

وبحسب النتائج التي عُرضت خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO) في مدينة شيكاغو الأميركية، تقلّصت الأورام أو اختفت بالكامل لدى 43 مريضًا، بينهم 15 مريضًا اختفت لديهم الأورام تمامًا خلال فترة العلاج.

ووصف باحثون النتائج بأنها "غير مسبوقة" بالنسبة إلى مرضى وصلت خياراتهم العلاجية إلى مراحل محدودة للغاية.

ويعمل العقار عبر ثلاث آليات متزامنة، إذ يستهدف بروتينات تساعد الخلايا السرطانية على النمو ومقاومة العلاج، كما يحفّز الجهاز المناعي لمهاجمة الورم.

ويُعطى العلاج من خلال حقنة تحت الجلد مرة كل ثلاثة أسابيع، بدلًا من التسريب الوريدي التقليدي، ما يجعل استخدامه أسرع وأسهل داخل العيادات الخارجية.

وأشار الباحثون إلى أن معظم الآثار الجانبية المسجلة كانت خفيفة أو متوسطة، فيما اضطر أقل من 10% من المرضى إلى إيقاف العلاج بسبب المضاعفات.

كما أظهرت النتائج تحسنًا في متوسط البقاء على قيد الحياة، إذ بلغ 12.5 شهرًا لدى المرضى المشاركين في الدراسة، رغم إصابتهم بأنواع سرطانية معروفة بصعوبة علاجها بعد فشل العلاجات الأساسية.

وقال الباحثون إن العقار يخضع حاليًا لعشرات التجارب السريرية الأخرى، تشمل سرطانات الرئة والقولون والدماغ والمعدة، في محاولة لتوسيع نطاق استخدامه مستقبلًا.