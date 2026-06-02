دراسة: عصير الجوافة يساعد في علاج فقر الدم

أظهرت دراسة حديثة أن المواظبة على شرب عصير الجوافة قد تسهم في خفض معدلات فقر الدم لدى النساء، بفضل دوره في تعزيز امتصاص الحديد.

توصلت دراسة علمية إلى أن شرب عصير الجوافة بانتظام يمكن أن يكون وسيلة فعالة ورخيصة للحد من مخاطر مرض فقر الدم، أو فقر الدم لدى النساء في الدول ذات معدلات الدخل المنخفض إلى المتوسط.

وكشفت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (BMJ Nutrition Prevention and Health) المتخصصة في أبحاث الصحة والغذاء، أنّ إضافة المكمّلات الغذائية التي تحتوي على الحديد إلى عصير الجوافة يجعلها أكثر فعالية في رفع معدلات الهيموغلوبين في الدم عن تناول هذه المكملات وحدها.

وتشير الدراسات إلى ارتفاع معدلات فقر الدم (أنيميا) لدى المراهقات والحوامل في كثير من دول العالم ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض والوفاة ويؤثر في النشاط والوظائف الإدراكية والحالة الصحية العامة للمرضى.

ويؤكد الباحثون أن الجوافة تحتوي على كمية من فيتنامين سي تزيد بواقع 4 أضعاف مقارنة بالبرتقال، كما أنها تحتوي على فيتامين ألف وحمض الفوليك وكميات ضئيلة من الحديد.

واعتمدت الدراسة على مراجعة قواعد بيانات التجارب والأبحاث الإكلينيكية التي أُجريت على فوائد الجوافة وصدرت باللغة الإنجليزية منذ عام 2000، وتركزت 6 دراسات على المراهقات و11 على النساء الحوامل، وتناولت 9 دراسات فوائد الجوافة عند إضافة المكملات الغذائية إليها.

وتبين في العموم ارتفاع معدلات الهيموغلوبين في الدم لدى النساء المشاركات في تلك التجارب بواقع 71ر1 غرام/ ديسيلتر بعد تناول عصير الجوافة بانتظام، ما يؤكد أن العصير يضمّ فوائد ملموسة لعلاج فقر الدم.

وفي تصريحات لموقع "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية، ذكر سومانترا راي، المدير التنفيذي لمعهد "إن.إن.إي.دي برو غلوبال" لدراسات الغذاء والتغذية والصحة في بريطانيا أنّ "هذه الدراسة ترسخ أهمية المواد الغذائية الغنية بفيتنامين سي في امتصاص الحديد وزيادة فعاليات المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد".