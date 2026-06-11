الدودة اللولبية تعود إلى تكساس بعد 60 عامًا من القضاء عليها

انتشار الطفيلي على نطاق واسع قد يكبد اقتصاد تكساس خسائر تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا، بينما قد تتعرض أنشطة اقتصادية مرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية الأميركي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار لمخاطر مباشرة...

أعادت إصابات جديدة بالدودة اللولبية في ولاية تكساس الأميركية المخاوف من عودة أحد أخطر الطفيليات التي تهدد الثروة الحيوانية، وذلك بعد أكثر من ستة عقود على إعلان القضاء عليها داخل الولايات المتحدة.

وسجلت السلطات الأميركية أول إصابة مؤكدة في عجل عمره ثلاثة أسابيع في مقاطعة زافالا جنوب تكساس، قبل رصد حالات إضافية في المنطقة نفسها، بينها إصابة كلب، ما دفع الجهات المختصة إلى تشديد إجراءات المراقبة والاحتواء.

ورغم تسميتها، فإن الدودة اللولبية ليست دودة حقيقية، بل يرقة ذبابة تُعرف علميًا باسم "كوكليومايا هومينيفوراكس". وتضع الأنثى بيوضها داخل الجروح أو الفتحات الطبيعية لدى الحيوانات ذات الدم الحار، لتخرج منها يرقات تتغذى على الأنسجة الحية، مسببة إصابات قد تكون قاتلة إذا لم تُعالج بسرعة.

ويصيب الطفيلي طيفًا واسعًا من الحيوانات، بما يشمل الأبقار والأغنام والماعز والخيول والحيوانات البرية والكلاب والقطط، كما يمكن أن يصيب البشر في حالات نادرة، مسببًا جروحًا مؤلمة نتيجة تغذي اليرقات على الأنسجة الحية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة واحدة من أبرز حملات مكافحة الآفات في التاريخ الأميركي. ففي خمسينيات القرن الماضي، اعتمدت الولايات المتحدة على إطلاق ملايين الذكور العقيمة من الذباب في الطبيعة، مستفيدة من أن الإناث تتزاوج مرة واحدة فقط خلال حياتها.

وأدى ذلك تدريجيًا إلى انهيار أعداد الطفيلي وإعلان القضاء عليه داخل الولايات المتحدة عام 1966، قبل توسيع البرنامج إلى المكسيك وأميركا الوسطى.

غير أن الطفيلي عاد للظهور خلال السنوات الأخيرة، إذ سُجلت بؤر جديدة في بنما وكوستاريكا عام 2023، ثم انتشر شمالًا عبر المكسيك وصولًا إلى الأراضي الأميركية. ولا يزال الباحثون يدرسون الأسباب التي سمحت له بتجاوز خطوط الاحتواء التي استمرت لعقود.

ويرجح خبراء أن تقليص الاستثمارات في برامج إنتاج الذباب العقيم بعد نجاح حملات المكافحة السابقة أسهم في إضعاف منظومة الحماية، خصوصًا بعد إغلاق عدد من المنشآت المتخصصة وبقاء منشأة رئيسية واحدة في بنما.

وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية فرض منطقة رقابة وحجر بقطر 20 كيلومترًا حول مواقع الإصابات، مع تكثيف عمليات الرصد وإطلاق الذباب العقيم. كما خصصت الحكومة 750 مليون دولار لإنشاء منشأة جديدة في تكساس لإنتاج نحو 300 مليون ذبابة عقيمة أسبوعيًا، على أن تبدأ العمل أواخر عام 2027.

وتحذر تقديرات رسمية من أن انتشار الطفيلي على نطاق واسع قد يكبد اقتصاد تكساس خسائر تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويًا، بينما قد تتعرض أنشطة اقتصادية مرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية الأميركي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار لمخاطر مباشرة.