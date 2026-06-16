دراسة: فيتامين سي يساعد في الحفاظ على صحة المخ لدى كبار السن

أظهرت دراسة يابانية شملت أكثر من ألفي شخص تجاوزوا سن 64 عاما، وجود ارتباط بين المستويات المرتفعة من فيتامين سي في الدم وصحة أفضل للدماغ، بما في ذلك الحفاظ على حجم المادة الرمادية وقوة الوصلات العصبية المرتبطة بالذاكرة والانتباه.

كشفت دراسة أجريت في اليابان على أكثر من 2000 شخص تزيد أعمارهم عن 64 عاما، أن الحصول على كمية كافية من فيتامين سي تساعد في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في العمر.

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واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعتي "هيروساكي" و"كيوتو" ومركز أبحاث الغذاء والصحة في اليابان، على قياس مستويات فيتامين سي في بلازما الدم خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للمخ.

وتبين أن نقص مستويات فيتامين سي في الدم يقترن بتراجع حجم المادة الرمادية في المخ، فضلا عن ضعف الوصلات العصبية داخل أجزاء المخ المسؤولة عن وظائف الانتباه والذاكرة.

وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "بلوس وان"، أشار الباحثون إلى بعض العوامل التي ترتبط بصحة المخ، مثل ممارسة التدريبات البدنية ومستوى التعليم والعادات الغذائية وغيرها.

وذكر أحد الباحثين المشاركين في الدراسة؛ أن هذه النتائج تسلط الضوء على فرضية أن الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين سي ربما تدعم الحفاظ على صحة المخ والحد من تراجع الوظائف المعرفية المرتبط بتقدم السن.

ورغم أن هذه النتائج تشير إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من فيتامين سي في الجسم يدعم صحة المخ في مرحلة الشيخوخة، فإنها لم تطرح تفسيرات لهذه الملاحظة.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية عن باحثين مشاركين في الدراسة؛ قولهم إنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث للتيقن من صحة هذه النتائج.