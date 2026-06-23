الكونغو الديمقراطية تسجل أكثر من ألف إصابة بإيبولا و267 وفاة

يثير استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات مخاوف من اتساع نطاق التفشي، في وقت تدعو فيه الجهات الصحية السكان إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والإبلاغ المبكر عن الحالات المشتبه بها...

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1048 حالة، بينها 267 وفاة، في أحدث حصيلة رسمية للوباء الذي يواصل انتشاره في البلاد.

ويُعدّ تجاوز عدد الإصابات المؤكدة حاجز الألف حالة تطورًا لافتًا في مسار التفشي، إذ سجلت السلطات هذا الرقم للمرة الأولى منذ بدء انتشار المرض، بعدما تخطت الحالات المؤكدة عتبة الألف يوم الأحد الماضي.

وتواجه السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية تحديات كبيرة في احتواء الفيروس، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة وضعف البنية التحتية الصحية، ما يعقّد جهود فرق الاستجابة ويحدّ من القدرة على تتبع المخالطين وعزل المصابين.

ويُعدّ فيروس إيبولا من أكثر الأمراض الفيروسية فتكًا، إذ ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم الملوثة أو الأشخاص المصابين، ويمكن أن يؤدي إلى نزيف حاد وفشل في الأعضاء إذا لم تُتخذ إجراءات علاجية سريعة.

وتعمل الحكومة الكونغولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين على توسيع حملات التطعيم وتعزيز قدرات المراقبة الوبائية والاستجابة الطبية للحد من انتشار العدوى ومنع انتقالها إلى مناطق جديدة.

ويثير استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات مخاوف من اتساع نطاق التفشي، في وقت تدعو فيه الجهات الصحية السكان إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والإبلاغ المبكر عن الحالات المشتبه بها.