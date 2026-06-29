يُعد فيروس "هانتا" من الفيروسات النادرة التي ترتبط بالقوارض، وقد يسبب أمراضًا خطيرة لدى الإنسان، إلا أن السلطات الصحية تؤكد أن التفشي الحالي بات تحت السيطرة مع اقترابه من نهايته...

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي فيروس "هانتا" يقترب من نهايته، بعدما أنهى جميع المخالطين للحالات المؤكدة فترات المتابعة والحجر الصحي من دون تسجيل إصابات جديدة.

وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن جميع المخالطين للحالتين اللتين رُصدتا في جنوب أفريقيا استكملوا فترة المتابعة من دون ظهور حالات إضافية، كما انتهت إجراءات الحجر الصحي والمتابعة في إسبانيا وهولندا، بما في ذلك لأفراد طاقم السفينة "إم في هونديوس".

وأشار إلى أنه حتى 25 حزيران/يونيو 2026، كان 30 شخصًا لا يزالون تحت المتابعة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 13 حالة، بينها ثلاث وفيات، مؤكداً أن الوضع الوبائي مستقر وأن جهود الدول المعنية أسهمت في احتواء التفشي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت في 4 أيار/مايو 2026 أول تقرير بشأن بؤرة محتملة لفيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، التابعة لشركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، بعد رصد إصابات بين ركابها وأفراد طاقمها خلال رحلة انطلقت من أوشوايا في الأرجنتين مطلع نيسان/أبريل متجهة إلى الرأس الأخضر.

وفي 13 أيار/مايو، أعلنت المنظمة أن السلالة المكتشفة على متن السفينة هي "أنديز"، وهي السلالة الوحيدة المعروفة القابلة للانتقال بين البشر. كما أكدت جهات صحية، من بينها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عدم وجود مؤشرات إلى حدوث تحور في الفيروس بين الحالات المسجلة.

ويُعد فيروس "هانتا" من الفيروسات النادرة التي ترتبط بالقوارض، وقد يسبب أمراضًا خطيرة لدى الإنسان، إلا أن السلطات الصحية تؤكد أن التفشي الحالي بات تحت السيطرة مع اقترابه من نهايته.

العنوان: الصحة العالمية: تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي فيروس "هانتا" يقترب من نهايته، بعدما أنهى جميع المخالطين للحالات المؤكدة فترات المتابعة والحجر الصحي من دون تسجيل إصابات جديدة.

وأوضح غيبريسوس، في منشور عبر منصة "إكس"، أن جميع المخالطين للحالتين اللتين رُصدتا في جنوب أفريقيا استكملوا فترة المتابعة من دون ظهور حالات إضافية، كما انتهت إجراءات الحجر الصحي والمتابعة في إسبانيا وهولندا، بما في ذلك لأفراد طاقم السفينة "إم في هونديوس".

وأشار إلى أنه حتى 25 حزيران/يونيو 2026، كان 30 شخصًا لا يزالون تحت المتابعة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 13 حالة، بينها ثلاث وفيات، مؤكداً أن الوضع الوبائي مستقر وأن جهود الدول المعنية أسهمت في احتواء التفشي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت في 4 أيار/مايو 2026 أول تقرير بشأن بؤرة محتملة لفيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس"، التابعة لشركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، بعد رصد إصابات بين ركابها وأفراد طاقمها خلال رحلة انطلقت من أوشوايا في الأرجنتين مطلع نيسان/أبريل متجهة إلى الرأس الأخضر.

وفي 13 أيار/مايو، أعلنت المنظمة أن السلالة المكتشفة على متن السفينة هي "أنديز"، وهي السلالة الوحيدة المعروفة القابلة للانتقال بين البشر. كما أكدت جهات صحية، من بينها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عدم وجود مؤشرات إلى حدوث تحور في الفيروس بين الحالات المسجلة.

ويُعد فيروس "هانتا" من الفيروسات النادرة التي ترتبط بالقوارض، وقد يسبب أمراضًا خطيرة لدى الإنسان، إلا أن السلطات الصحية تؤكد أن التفشي الحالي بات تحت السيطرة مع اقترابه من نهايته.