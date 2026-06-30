دراسة: رفع الأثقال يقلل مخاطر إصابة النساء بأمراض القلب بنسبة 44%

كشفت دراسة أميركية واسعة أن تمارين القوة ورفع الأثقال تسهم في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة لدى النساء. وأظهرت الدراسة أن رفع الأثقال لساعتين أسبوعيا تقلل خطر النوبات القلبية بنسبة 44%، وأمراض القلب عموما بنسبة 20%

ربما تكون التمارين الهوائية (إيروبيكس) هي أول ما يتبادر إلى الذهن عندما يفكر أي شخص في طرق الوقاية من أمراض القلب في العموم، غير أن دراسة أميركية جديدة أثبتت أن رفع الأثقال أيضا من شأنه أن يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة عند النساء.

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وبحسب الدراسة التي أجرتها جمعية أمراض القلب الأميركية، ونشرتها الدورية العلمية المتخصصة في أمراض القلب (Journal of the american college of cardiology)، فإن احتمالات الإصابة بأمراض القلب تقل لدى النساء اللاتي يمارسن رفع الأثقال ولا سيّما إذا تزامن ذلك أيضا مع ممارسة التمارين الهوائية (إيروبيكس).

وقام الفريق البحثي بمتابعة أكثر من 117 ألف أمرأة في إطار دراسة صحية طويلة المدى. وفي إطار الدراسة، قام الباحثون بقياس الأنشطة البدنية، بما في ذلك معدلات تمارين القوة وأنماط الحياة الخاملة للمتطوعات على مدار زهاء 15 عاما.

وأكد الباحثون أن مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية تتراجع بنسبة 44% واحتمالات الإصابة بأمراض القلب عموما تتراجع بنسبة 20% في صفوف النساء اللاتي يمارسن تدريبات رفع الأثقال مدة ساعتين أسبوعيا، وأنه كلما زادت فترة التمرين، تتراجع احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة أعلى. وتبين أيضا أن كل ساعة إضافية من تمارين القوة أسبوعيا تقلل مخاطر الإصابة بنوبات القلب بنسبة 14%.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي"، المتخصص في الأبحاث الطبية، قال رئيس فريق الدراسة من كلية هارفارد تشان للصحة العامة، الباحث تيان يو تشانغ، إنه: "برغم الفوائد المثبتة لتمارين رفع الأثقال، فإنه كثيرا ما يتم إغفال تمارين القوة ضمن إستراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وبخاصة لدى النساء في منتصف العمر والأكبر سنا".

وأشار الباحثون إلى أن تمارين القوة ورفع الأثقال تعتبر من الرياضة التي يُشجّع عليها منذ فترة طويلة، وأن هذه الدراسة تعطي "أدلة قوية" لتأكيد صحة هذه التوصية.