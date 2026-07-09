أوروبا الغربية تسجّل أشدّ الشهور حرارة على الإطلاق

أشارت البيانات إلى تسجيل أكثر من 4700 حالة وفاة زائدة عن المعدلات الطبيعية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا خلال موجة الحر، مع توقع أن يكون العدد الإجمالي أعلى عند احتساب دول أوروبية أخرى...

سجل غرب أوروبا أكثر شهور حزيران/يونيو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، بعدما شهدت المنطقة موجة حر شديدة في أواخر الشهر أدت إلى اضطرابات في إمدادات الكهرباء وتعليق الدراسة في عدد من الدول، وفقًا لخدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لرصد تغير المناخ.

وأفادت الخدمة، في نشرتها الشهرية، بأن حزيران/يونيو 2026 كان ثاني أكثر شهور حزيران/يونيو حرارة على مستوى العالم، كما سجلت درجات حرارة سطح البحار أعلى مستوياتها لهذا الشهر منذ بدء عمليات الرصد.

وبلغ متوسط درجة الحرارة في غرب أوروبا خلال الشهر الماضي 20.74 درجة مئوية، بزيادة تجاوزت ثلاث درجات مئوية مقارنة بمتوسط الفترة المرجعية بين عامي 1991 و2020. وتشمل المنطقة، وفق تعريف "كوبرنيكوس"، إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وأجزاء من النمسا.

وشهدت المنطقة ثلاث موجات حر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تواجه إسبانيا والبرتغال موجة جديدة هذا الأسبوع.

وقالت المسؤولة الاستراتيجية في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، سامانثا بورجيس، إن حزيران/يونيو 2026 يعكس تسارع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى موجات حر أشد، ومحيطات أكثر دفئًا، ومخاطر متزايدة على السكان والأنظمة البيئية والبنية التحتية.

وأشارت البيانات إلى تسجيل أكثر من 4700 حالة وفاة زائدة عن المعدلات الطبيعية في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا خلال موجة الحر، مع توقع أن يكون العدد الإجمالي أعلى عند احتساب دول أوروبية أخرى. كما أسهمت الحرارة المرتفعة في اندلاع حرائق غابات في شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، وزادت من حدة الجفاف.

ووفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أدى تراكم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، الناتجة أساسًا عن حرق الفحم والنفط والغاز، إلى رفع متوسط حرارة الأرض بنحو 1.4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يزيد احتمالات تسجيل موجات حر أكثر تكرارًا وشدة.

من جانبه، قال عالم المناخ في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، جوري روجيلج، إن العلاقة بين الاحترار العالمي وموجات الحر أصبحت واضحة، إذ يؤدي ارتفاع حرارة الكوكب إلى زيادة تواتر هذه الظواهر وشدتها.

وأضافت "كوبرنيكوس" أن تطور نمط قوي لظاهرة "النينيو" أسهم في رفع درجات حرارة سطح البحر عالميًا خلال حزيران/يونيو، فيما خلصت دراسة علمية إلى أن تغير المناخ كان العامل الرئيس وراء موجة الحر التي شهدتها أوروبا، وليس ظاهرة "النينيو" وحدها.