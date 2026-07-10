الصحة العالمية: الكوليرا تتفاقم في السودان مع الأمطار واستمرار الحرب

أكدت المنظمة أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يحتاج 21 مليونًا إلى خدمات صحية...

حذّرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفاقم تفشي الكوليرا في السودان، في ظل استمرار النزاع المسلح وتزايد حركة النزوح وبداية موسم الأمطار، ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية.

وقالت المنظمة إن تفشي الكوليرا، الذي أُعلن عنه في 27 حزيران/يونيو، أسفر حتى الآن عن وفاة 114 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 1300 آخرين، مع تسجيل انتشار للمرض في عدة ولايات، ولا سيما في دارفور وكردفان، حيث لا تزال القيود تعيق وصول فرق الإغاثة والعاملين في القطاع الصحي.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، شبل صهباني، أن معدل الوفيات الحالي يبلغ 13.7%، واصفًا إياه بالمرتفع، محذرًا من أن هطول الأمطار قد يسهم في تسارع انتشار المرض خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الكوليرا، وهي مرض ينتقل عبر المياه الملوثة ويسبب إسهالًا حادًا، قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم تتوافر مياه شرب آمنة وشبكات صرف صحي ملائمة.

وأكدت المنظمة أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما يحتاج 21 مليونًا إلى خدمات صحية.

وأعرب صهباني عن قلقه إزاء الأوضاع في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مشيرًا إلى أن المرافق الصحية هناك تعمل تحت ضغط شديد، بينما تعرقل المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وصول المساعدات الإنسانية.

وحذّر المسؤول الأممي من أن الأبيض قد تواجه سيناريو مشابهًا لما شهدته مدينة الفاشر، إذا استمرت الأوضاع الأمنية والإنسانية في التدهور.