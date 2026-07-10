دراسة: "السور الأخضر العظيم" يعزز امتصاص الكربون في مراحله الأولى في الصين

كشفت دراسة صينية حديثة أن مشروع "السور الأخضر العظيم"، الذي شهد زراعة نحو 66 مليار شجرة على مدى عقود، بدأ يحقق نتائج ملموسة في تعزيز قدرة الغابات على امتصاص الكربون، مع تسجيل الغابات المزروعة معدلات نمو تفوق نظيرتها الطبيعية خلال السنوات الأولى من عمرها.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية "Geophysical Research Letters"، أن الباحثين اعتمدوا على تحليل بيانات مؤشر مساحة الأوراق، وهو مقياس علمي يُستخدم لتقدير كثافة الغطاء الورقي وتقييم إنتاجية الغابات وكفاءتها في التمثيل الضوئي وتخزين الكربون.

وأظهرت النتائج أن مساحة الأوراق في الغابات المزروعة تنمو بوتيرة أسرع بنسبة 65.8% مقارنة بالغابات الطبيعية على مستوى الصين. وحتى بعد مقارنة غابات متشابهة في العمر والظروف البيئية باستخدام تقنية "مطابقة درجات الميل"، حافظت الغابات المزروعة على تفوق بلغ 4.6%.

وبيّنت الدراسة أن هذا الأداء كان أكثر وضوحًا في الغابات المختلطة ودائمة الخضرة، إذ أبدت الأشجار المزروعة استجابة أكبر لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما عزز نموها خلال العقود الأولى.

في المقابل، أشارت الدراسة إلى أن هذه الأفضلية تتراجع بعد تجاوز عمر الأشجار 40 عامًا، إذ تصبح الغابات الطبيعية أكثر قدرة على زيادة مساحة أوراقها مع التقدم في العمر، ما يمنحها أفضلية تدريجية على المدى الطويل.

وعزا الباحثون تفوق الغابات المزروعة في المراحل الأولى إلى انخفاض متوسط أعمارها، الذي يبلغ 34 عامًا مقابل 57 عامًا للغابات الطبيعية، إضافة إلى حساسيتها الأعلى لزيادة تركيزات ثاني أكسيد الكربون.

وخلصت الدراسة إلى أن برامج التشجير واسعة النطاق يمكن أن تعزز احتجاز الكربون وتسهم في الحد من تغير المناخ خلال المراحل المبكرة لنمو الأشجار، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الغابات الطبيعية إلى جانب التوسع في زراعة غابات جديدة، بما يحقق إدارة أكثر توازنًا للغابات ويحسن دقة النماذج العلمية الخاصة بدورة الكربون العالمية.