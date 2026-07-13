"المطارق الجزيئية"... تقنية تجريبية تمزق الخلايا السرطانية ميكانيكيًا

يرى الباحثون أن استخدام الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء قد يتيح مستقبلًا الوصول إلى أورام داخلية من دون تدخل جراحي كبير، إذا أمكن إيصال الجزيئات بدقة إلى الورم وتنشيطها في موقعه، إلا أن تحقيق ذلك ما يزال يمثل تحديًا

طور باحثون من جامعة رايس وشركاؤهم تقنية تجريبية جديدة تعتمد على ما يُعرف بـ"المطارق الجزيئية"، وهي جزيئات تهتز بسرعة فائقة عند تنشيطها بالضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، ما يؤدي إلى تمزيق غشاء الخلايا السرطانية والقضاء عليها ميكانيكيًا.

وتستند التقنية إلى جزيئات أمينوسيانين (Aminocyanine)، وهي أصباغ صناعية مستخدمة في التصوير الطبي. وعند تعريضها للضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، تهتز بنحو 40 تريليون مرة في الثانية، مولدةً قوة ميكانيكية قادرة على إتلاف غشاء الخلية السرطانية.

وأظهرت نتائج نُشرت في دورية "نيتشر كيمستري" أن التقنية قضت على 99% من الخلايا السرطانية في تجارب مخبرية، فيما اختفى السرطان لدى نصف الفئران المصابة بسرطان الميلانوما بعد العلاج.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني توافر علاج جاهز للبشر، إذ إن نجاح التقنية في المختبر أو على الحيوانات لا يضمن فعاليتها داخل جسم الإنسان، حيث تواجه الأورام بيئة حيوية أكثر تعقيدًا.

ويختلف هذا النهج عن العلاج الكيميائي، إذ يعتمد على إحداث ضرر ميكانيكي مباشر في غشاء الخلية بدلًا من استهداف العمليات الحيوية داخلها، وهو ما قد يقلل احتمالات تطور مقاومة للعلاج، رغم أن هذه الفرضية ما تزال بحاجة إلى إثبات في دراسات إضافية.

ويرى الباحثون أن استخدام الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء قد يتيح مستقبلًا الوصول إلى أورام داخلية من دون تدخل جراحي كبير، إذا أمكن إيصال الجزيئات بدقة إلى الورم وتنشيطها في موقعه، إلا أن تحقيق ذلك ما يزال يمثل تحديًا علميًا.

وأشار الفريق إلى أنه يواصل تطوير نسخ جديدة من هذه الجزيئات ودراسة سلامتها وإمكانية توجيهها لأنواع مختلفة من السرطان، مؤكدًا أن التقنية لا تزال في مراحلها البحثية المبكرة، وأن اعتمادها سريريًا يتطلب دراسات موسعة لإثبات فعاليتها وأمانها لدى البشر.