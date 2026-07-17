تفشٍ قياسي لطفيلي السيكلوسبورا في أميركا ومصدر العدوى لا يزال مجهولًا

السيكلوسبورا كايتانينسيس طفيلي مجهري يصيب الأمعاء الدقيقة، وينتقل غالبًا عبر تناول طعام أو مياه ملوثة، ولا ينتقل عادة مباشرة من شخص إلى آخر، إذ يحتاج إلى فترة في البيئة قبل أن يصبح قادرًا على إحداث العدوى...

تشهد الولايات المتحدة أكبر تفشٍ مسجل لطفيلي السيكلوسبورا، مع استمرار السلطات الصحية في البحث عن مصدر العدوى، وسط مؤشرات ترجح ارتباطها بالخس أو خضروات السلطات، من دون تحديد المنتج أو المورّد المسؤول حتى الآن.

وحتى 16 تموز/يوليو، سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1645 إصابة مؤكدة مختبريًا اكتُسبت داخل الولايات المتحدة في 34 ولاية، بينها 141 حالة استدعت دخول المستشفى، من دون تسجيل وفيات. ويُعد ذلك ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت 249 إصابة فقط.

والسيكلوسبورا كايتانينسيس طفيلي مجهري يصيب الأمعاء الدقيقة، وينتقل غالبًا عبر تناول طعام أو مياه ملوثة، ولا ينتقل عادة مباشرة من شخص إلى آخر، إذ يحتاج إلى فترة في البيئة قبل أن يصبح قادرًا على إحداث العدوى.

وأظهرت التحقيقات مع أكثر من ألف مصاب تكرار استهلاك الخس أو خضروات السلطات، إلا أن السلطات لم تتمكن حتى الآن من ربط الإصابات بمزرعة أو علامة تجارية أو نوع محدد من الخس. كما يحقق مركز مكافحة الأمراض في عدة بؤر تفشٍ، من بينها مجموعة تضم أكثر من 400 إصابة في أربع ولايات على الأقل يُشتبه في ارتباطها بمصدر واحد.

وتبدأ أعراض العدوى عادة بعد نحو أسبوع من تناول الطعام الملوث، وتشمل الإسهال المائي المتكرر، وتقلصات البطن، والانتفاخ، والغثيان، وفقدان الشهية، والإرهاق، وقد تستمر لأسابيع إذا لم تُعالج، مع احتمال حدوث الجفاف ومضاعفات لدى بعض المرضى.

وأشار الخبراء إلى أن الفحوص الروتينية للبراز قد لا تكشف الطفيلي، لذلك يُنصح بطلب فحص مخصص عند الاشتباه بالإصابة، خاصة خلال موسم انتشار المرض بين أيار/مايو وآب/أغسطس.

ويعتمد العلاج على المضادين الحيويين تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول، إلى جانب تعويض السوائل والأملاح، فيما يحذر الأطباء من تناول المضادات الحيوية من دون تشخيص طبي.

ورغم أن غسل الخضروات تحت الماء الجاري يقلل خطر التلوث، فإنه لا يضمن إزالة الطفيلي بالكامل، بينما تعد الحرارة أكثر فاعلية في القضاء عليه. وتؤكد السلطات الصحية أن التحقيقات لا تعني تلوث جميع منتجات الخس، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة الغذائية ومتابعة التنبيهات الرسمية.