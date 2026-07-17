دراسة تربط ارتفاع جزيئات البلاستيك الدقيقة في الدم بالنوبات القلبية

تبين أن الناجين من النوبات القلبية يحملون تنوعًا أكبر في أنواع البلاستيك الموجودة في دمائهم، وكان البولي إيثيلين، المستخدم على نطاق واسع في مواد التغليف والمنتجات الاستهلاكية، الأكثر شيوعًا...

كشفت دراسة إيطالية حديثة عن ارتباط ارتفاع مستويات جزيئات البلاستيك الدقيقة ومتناهية الصغر في الدم بالإصابة بالنوبات القلبية، في نتائج تعزز الأدلة المتزايدة على تأثير التلوث البيئي في صحة القلب والأوعية الدموية، مع تأكيد الباحثين أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة "يوروبيان هارت جورنال"، 61 مريضًا، وأظهرت رصد جزيئات البلاستيك الدقيقة لدى 84% من الناجين من النوبات القلبية، مقارنة بـ40% من المصابين بمرض القلب الإقفاري المزمن، و32% من الأشخاص الذين يتمتعون بشرايين تاجية سليمة.

كما تبين أن الناجين من النوبات القلبية يحملون تنوعًا أكبر في أنواع البلاستيك الموجودة في دمائهم، وكان البولي إيثيلين، المستخدم على نطاق واسع في مواد التغليف والمنتجات الاستهلاكية، الأكثر شيوعًا.

واعتمد الباحثون أيضًا على بيانات تتعلق بالتدخين ومستويات التعرض لتلوث الهواء خلال العامين السابقين للدراسة، وتوصلوا إلى أن التعرض المزمن لتلوث الهواء يزيد احتمالات وجود جزيئات البلاستيك الدقيقة في الدم، بينما ارتفع هذا الاحتمال إلى ستة أضعاف لدى المدخنين.

وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين الذين كانوا مدخنين ويتعرضون لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء احتوت عينات دمهم على جزيئات بلاستيكية، مقابل 12.5% فقط بين غير المدخنين الأقل تعرضًا للتلوث.

وقال رئيس فريق الدراسة، البروفيسور إيمانويل بارباتو، من جامعة "سابينزا" في روما ومستشفى "سانت أندريا" الجامعي، إن النتائج تكشف عن ارتباط قوي بين العوامل البيئية، ووجود الجزيئات البلاستيكية الدقيقة في الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكنها لا تثبت أن هذه الجزيئات تسبب النوبات القلبية.

ورافقت الدراسة مقالة افتتاحية أشارت إلى أن الأدلة السريرية المتراكمة أصبحت تدعم فرضية انتقال جزيئات البلاستيك الدقيقة إلى مجرى الدم وتراكمها في الأوعية الدموية، في حين توحي التجارب المخبرية بأنها قد تسهم في آليات تؤدي إلى تلف الأوعية، ما يجعل التلوث البلاستيكي عامل خطر محتملًا على صحة القلب يستدعي مزيدًا من البحث.