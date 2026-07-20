تحذيرات من تفاقم الأزمة: أكثر من 3000 إصابة بحمى الضنك في الدمازين السودانيّة

يستقبل قسم الطوارئ في مستشفى الدمازين نحو 20 إصابة جديدة بحمى الضنك يوميًا، فيما يحذر أطباء من أن استمرار هذا المعدل يستدعي تدخلًا عاجلًا لتعزيز إجراءات المكافحة وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة...

تواصل حمى الضنك انتشارها في مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق في السودان، وسط تدهور الأوضاع الصحية والبيئية، في وقت تبذل فيه السلطات الصحية ومتطوعون جهودًا لاحتواء تفشي المرض.

وأفادت وزارة الصحة في إقليم النيل الأزرق بتسجيل أكثر من 3000 إصابة وعدد غير محدد من الوفيات، مع تركّز الإصابات في عدد من أحياء المدينة، ولا سيما الأحياء الشمالية، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بسبب وجود حالات لم تصل إلى المرافق الصحية.

وأطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع متطوعين، حملة ميدانية لمكافحة المرض، تشمل رش مواقع تكاثر البعوض وتنفيذ حملات توعية وزيارات منزلية للحد من انتشار العدوى، في ظل انتشار المياه الراكدة وتراكم النفايات وتدهور شبكات الصرف الصحي.

ويستقبل قسم الطوارئ في مستشفى الدمازين نحو 20 إصابة جديدة بحمى الضنك يوميًا، فيما يحذر أطباء من أن استمرار هذا المعدل يستدعي تدخلًا عاجلًا لتعزيز إجراءات المكافحة وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين، الدكتور سيد محمد عبد الله، إن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للتفشي، مرجعًا ذلك إلى ضعف نظام التقصي الوبائي وتراجع الخدمات الصحية نتيجة الحرب.

وأضاف أن أزمة حمى الضنك تتزامن مع تفشي الكوليرا في ولايات غرب كردفان وشمال كردفان والنيل الأبيض، في ظل استمرار النزاع، وهطول الأمطار، وتدهور البنية التحتية، ما يزيد من مخاطر انتشار الأوبئة.

وأشار إلى أن نحو 30 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، في حين لم يُلبَّ سوى نحو 15% من الاحتياجات، بينما يواجه قرابة 19.5 مليون شخص خطر الجوع، مؤكدًا أن احتواء تفشي الأمراض يتطلب دعماً دوليًا، وتأمين وصول المساعدات الطبية، وتحسين الظروف الإنسانية.